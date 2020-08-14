柳贤振每9局4个四坏球上垒？真不像话！. August. 14, 2020 07:35. by 姜泓求 windup@donga.com. 随着常规赛日程突破四分之一，美国职棒大联盟官方网站MLB.com 13日介绍了“不像话的统计(crazy starts)”。在因新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情，每队比赛场次从162场减少到60场的情况下，各球队整理了远未达到期待值的记录。 其中，排在第一位的记录是，“韩国怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟队)的每9局四坏球上垒次数(4.05个)最多。MLB.com表示，“对于最佳控球艺术家之一的柳贤振来说，这是非常奇怪的记录。他去年每9局仅有1.18个四坏球上垒，在美国职业棒球大联盟中名列第一。” 实际上柳贤振自2013年进军美职棒大联盟以后，今年交出了最多的每9局四坏球上垒次数。在4场比赛20局中，仅四坏球上垒就让9人上垒。不仅比职业生涯新高的上赛季(1.18个)低，而且比肩部手术后复出的2016年的3.86个还要低。在KBO联赛中，他在出道第3年的2008年交出了最多每9局四坏球上垒次数(3.64个)。柳贤振平时一直努力减少四坏球上垒，甚至表示“与其让出四坏球上垒，不如让出本垒打”。多伦多队主教练查理•蒙托约特别管理投球数，因此四坏球上垒越多，就很难拖到长局。 MBC体育+解说员宋载宇表示，“偶尔能看见朝着与接球手的指引不同的方向投出的反向投球。到目前为止，还很难看作他的控球方法很完美。”宋解说员补充说，“很难认为这是一个特定球种的问题。如果在表现特别好的上赛季不设标准，放下包袱，就能找到原来的控球能力。”MLB.com也预测称，“每9局四坏球上垒的数值有望逐渐下降。” 此外，克利夫兰队的首发平均责任失分(2.24)、纽约大都会队的雅各布•迪格罗姆的平均快速球速(98.5码•时速158.5公里)等也被提及。2018年国家联盟最有价值球员(MVP)克里斯蒂安•耶利奇(密尔沃基国民队)因赛季初期萎靡不振的击球率(0.164)也进入了名单。

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