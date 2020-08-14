奢华设计展开的“感性狙击”...捷恩斯连续4个月销量突破1万辆. August. 14, 2020 07:35. by 金道亨记者•郑智英记者 dodo@donga.com·. 现代汽车的高级汽车品牌“捷恩斯(Genesis)”气势惊人。最近4个月连续月销售量超过1万辆，今年突破10万辆几乎已成定局。仅销售4种车型的高级汽车品牌的销量不仅超过了进口汽车排名第一的梅赛德斯奔驰(销售车型10种以上)，还力压韩国GM、雷诺三星汽车等国内汽车厂商。随着设计和性能的改善，高级品牌的形象逐渐确立，另一方面进口车的稀缺性却在下降，同时随着韩国国内消费水平的提高，这种“捷恩斯效应”成为了可能。 13日，据现代汽车透露，捷恩斯上个月在国内销售了1.1119万辆，今年累计销量达到了6.0005万辆。捷恩斯今年1月推出了第一辆运动型多功能车(SUV)GV80，3月又新推出了主力轿车G80的第3代新车型，这是7年来的首次。 从两款车型正式销售的4月开始，捷恩斯每月售出1万辆以上。6月份，G80和GV80的销量分别达到7905辆和3728辆，创下单月最高销量纪录。到年末为止每月只需销售8000辆左右，销量就可以达到10辆，因此捷恩斯今年将在国内历史上第一次销量突破10万辆大关。 有评价认为，最近上市的两款车的设计对这种旋风产生了很大的影响。有评价认为，在推出特有的盾牌形状散热格栅的同时，以干练、有重量感的外观成功攻略了捷恩斯主要顾客层40岁以上的感性。现代设计中心负责人(专务)李相烨表示：“与现代汽车的设计方向性有了明显的区分。G80的设计既充满活力，又优雅，让人感受到了豪华轿车的高贵感。” 5年前独立为高级汽车品牌后，不断提高品牌形象也是捷恩斯飞驰的背景。强调高性能的G70和高级轿车G80、G90逐渐积累了与现代汽车不同的高档车的认识。 现代汽车内部认为，随着捷恩斯品牌站稳脚跟，进口车是高级车，国产车是普通车的认识也大大消失。有分析认为，随着韩国国内进口车销量从10年前的10万辆迅速增加到5年前的25万辆，进口车的稀缺性下降，捷恩斯正好抓住了其中的空隙。实际上，现代汽车认为，从进口车转向捷恩斯等国产车的顾客比率从2018年的20%左右上升到了去年的30%左右，预计今年将达到40%。 国民的收入水平和对车的眼光提高也是“捷恩斯旋风”的原因之一。大德大学汽车系教授李浩根(音)表示：“收入两极分化导致对高级车的需求增大，最近抵制日本汽车的运动和部分德国品牌的不振也起到了一定的影响。今后如何提高在海外市场的地位将是关键。”

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