专栏：UEFA冠军联赛所面对的两条战线. August. 14, 2020 07:35. by 李元洪 bluesky@donga.com. “让人联想起军事作战的防疫对策。” 在中欧标准时间(CET)晚上8时50分，选择未被感染的球进行布置。8时53分，球员们从更衣室出来。8时57分，球员们将进入体育场。此时，每位球员都要保持1米距离。没有观众入场。8时57分，球员们进行50秒的集体照拍摄。8时58分，掷硬币确定球队的位置。9时比赛准时开场。 这是美国《纽约时报》最近刊登的2019~2020赛季欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛比赛手册中的一部分。在葡萄牙里斯本，西班牙FC巴塞罗那和德国拜仁慕尼黑等5个国家的8支球队正在进行8强赛，为了对抗新型冠状病毒感染症(COVID-19)，正在以分为单位展开比赛运营。各队球员在自己国家出国前和抵达里斯本后，还要接受一次新冠病毒检查。检查结果要在比赛前6个小时提交。 不仅是各队下榻的宿舍，训练场内的训练区域也事先用地图进行标记。在绿茵场外才可以进行流汗运动，尤其不能碰球门入口处的草坪。这是为了防止草坪被感染，让比赛得以顺利进行。另外，向各球队下达了长达130页的各种规定及说明事项。比赛场馆内只允许各队工作人员等最少人员进入，每个区域都规定了出入人员，聚集人员一次性最多不得超过120人。 如此详细而严格的规定，显示出在新冠疫情的扩散状况下，举办大赛的欧足联是多么的紧张。以分为单位来控制球员是为了最大限度地减少可能出现的变数。 欧足联冠军联赛是球迷最喜爱的赛事之一。但是，哪怕只有一个人在比赛中感染了病毒，无论大会人气如何，都会受到“不负责任”的指责。欧足联召集其他国家的球员举行比赛，其新冠疫情对应政策把不亚于票房的安全作为主要目标。比赛的大原则是，参赛者在没有感染者的情况下进行比赛，以免被新冠病毒感染。如果球队出现新冠病毒感染者，无法组成选手团，则采取0比3自动落败处理方式。也就是说，不能组成11名首发球员和2名替补球员等13名选手团的情况。在对新冠病毒的恐惧中举行的本次比赛中，各队如何应对这种氛围也是围绕冠军的重要变数。 如果按原则进行，则直到新冠疫情平息为止，不能举行大会。但是，从与各种电视转播权及多种产业相连接的现代体育的属性来看，不能一直中断赛事。如果这样，不仅下届大赛的日程也会出现问题，而且各种收入结构也会发生扭曲，从而动摇大赛的存亡。不得不冒着困难举行大赛的情况，才是这个时代体育活动所面临的困难的表现。 欧足联强行举行大会，但大幅缩小了规模。对过去耗时3个月才能完结的8强、4强、决赛进行压缩后，决定从13日到24日在3周内结束。另外，往返于各队之间进行两回合比赛的8强赛和4强赛也改成了所有球队聚集在一起，以单场决胜负的形式进行。为了能够控制住局面，决定尽快在一个地方举行比赛。 这些都表明，在今天围绕体育活动，需要多么周密的大规模防疫战线。相关战线关系到所有参与者的长期生存。因为，如果再不能举行体育活动，将会遭受巨大的打击。结果，参加者们等于是在两条战线上战斗。一个是向冠军发起冲击的球场上的战线，另一个是与新冠病毒作斗争的战线。在球场上，为了自己和球队的胜利，应该一决高下，但在防疫战线上，不是为了个别胜败，应该为了所有人的胜利而战。

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