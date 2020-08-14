日帝强占时期的挂钟和保险证券时隔80年得以见世. August. 14, 2020 07:35. by 李京镇记者 lkj@donga.com. 京畿水原市13日表示，截止到11月29日，将在富国园旧址(水原市八达区鄕校路130号)举行捐赠文物特别展“回归：回到原来的位置”。 富国园是日帝强占时期的1923年建成的宗庙•农机具公司。6•25战争以后，该地被用作水原法院、检察厅办公楼，但从20世纪80年代开始被用作私人医院。2015年，水原市买下了面临拆除危机的建筑物，现被用作近代历史文化展示空间。2017年富国园被指定为文化遗产厅登记文化遗产(第698号)。 在此次特别展上，将展出日本帝国主义强占时期挂在富国园内的壁挂式挂钟(照片)、保险证券、交易农产品检收文件、1942年发行的《富国园月报》等20多件文物。大部分遗物都是1926年进入富国园并在那里工作了20多年的李某(1996年去世)收藏的，李某死亡后由其孙子保管，去年10月捐赠给水原市。《富国园月报》是水原文化财团智慧泉图书馆馆长赵成勉推出的。水原市的文化艺术李相洙(音)课长表示：“通过时隔80多年向市民公开的这些文物，可以窥见日本帝国主义强占时期当时的农业行政系统和农业结构等。” 另外，还将展示可以回顾富国园的历史的照片。此外，还将介绍以遗物捐赠者从爷爷那里听到的内容为基础构成的“富国园老故事”。每周二至周日，上午9时30分至下午6时可免费参观，周一和公休日不开放。

한국어