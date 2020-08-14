美国大选前夕，中国外交总指挥访韩……应从解决萨德问题的心理疙瘩开始. August. 14, 2020 07:36. . 据悉，中国共产党负责外交事务的政治局委员杨洁篪最快将于下周访问韩国。杨洁篪是中国外交安全部门最高层人士，担任着相当于韩国国家安全保障会议的中央外事工作领导小组秘书长兼办公室主任。他将会见青瓦台国家安保室长徐薰，正式讨论包括习近平主席年内访韩在内的韩中合作方案，预计还将讨论停滞的韩朝、朝美对话重启方案。 杨洁篪访韩是在11·3美国大选在即、中美矛盾日益尖锐的局面下进行的，对韩美关系也会产生敏感的影响。如果此次讨论的习主席访韩成行，将会成为了断韩中之间萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）矛盾的契机，但有可能引发美国特朗普政府的警戒心，成为韩美关系中的紧张因素。 特朗普总统进一步加强了对中国的全方位攻势，露骨地要求友邦国家加入牵制中国的路线。在对韩国采取邀请参加七国集团（G7）峰会、修改导弹方针解除固体燃料限制等友好措施的同时，也施压参与印度太平洋战略和经济繁荣网络（EPN）、排除华为产品参与5G通信网等。 中国也表现出紧张的态度。习近平主席5月给文在寅总统打来电话，以及此次向韩国派遣外交总指挥，都具有无论如何都要阻止韩国加入反华战线的紧迫感。中国反复强调习近平主席年内访韩的决心，但解除限制中国内韩流的限韩令仍然迟迟没有动静。虽然这是为了束缚韩国的“管理外交”，但这不能不说是有失大国风范的策略。 美中矛盾在以后的美国大选过程中将达到最高潮，很可能与结果无关持续下去。被卷入强国之争的弱小国家很痛苦。但是，如果是中坚国家韩国，在被强迫选择同盟还是近邻之前，应该发挥在明确的原则和规范下机敏、智慧应对的外交能力。解除限韩令不是等到习主席访韩的时候的事情。杨洁篪的到访，首先应彻底整理好这一点，并把它当作引导朝鲜态度变化的机会。

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