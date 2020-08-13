111万亿韩元的财政赤字创历史新高，自称“增长率居经合组织之首”未免操之过急. August. 13, 2020 07:31. . 今年上半年（1月∼6月）国家财政出现了史上最大的赤字。据企划财政部介绍，今年上半年总收入比去年同期减少了20万亿韩元，总支出增加了31亿韩元，综合财政收支出现了90万亿韩元的赤字。从综合财政收支中扣除四大保障性基金，体现实际财政状态的管理财政收支出现了110.5万亿韩元的赤字。这两项数据都是2011年开始统计以来的最大值。 上半年财政赤字剧增的原因，是景气不振导致税收减少，但通过新冠疫情灾难支援金等增加了支出。上半年赤字规模是政府预测的年度财政管理目标值的111.5万亿韩元的99%。由于历史上最严重的流行病和最长时间的梅雨季节，花钱的地方逐渐增多，国家财政管理亮起了红灯。 昨天，执政党、政府、青瓦台召开协议会，决定将暴雨造成的灾难支援金金额提高到两倍，日后再决定是否编制第四次补充预算。虽然全国因最恶劣的暴雨出现了很多灾害，但是地方自治团体用于灾后重建的预算已经见底。因为从今年年初开始，新冠疫情灾难支援金支付等灾难管理基金也枯竭了。地方自治团体争先恐后地要求中央政府支援，而已经编制了三次补充预算的中央政府也同样没有余力。 在前所未闻的灾难来临的时候，打开国家仓库救济损失、挽救经济是必要的。但应该通过财政克服危机，实现民间经济复苏、税收增加的良性循环。前天，经济合作与发展组织将今年韩国的经济增长率预测值从6月的-1.2%上调至-0.8%，政府声称“在37个成员国中，韩国的经济增长率居首位”，表现出受到鼓舞的氛围。但是，在增长中占据较大比重的出口在进入8月之后再次下滑至-23.6%。7月份失业人数达到113.8万人，创21年来的最高纪录，就业人数连续5个月呈减少趋势。 国家债务在国内生产总值（GDP）中所占比率有望在今年年底超过历史最高值45%。这比政府中期国家财政运营计划提前了3年。如果财政支出速度如此之快，就可能出现必须使用财政时不能使用的情况。专家们预测新冠疫情将持续至明年，而且由于老龄化，韩国的增长潜力正在下降。现在不是政府自夸自己比其他国家做得好的时候，而是应该以非常的觉悟勒紧腰带。

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