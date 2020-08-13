一幅吸引芬兰人的画作. August. 13, 2020 07:31. . 每个国家都有受欢迎的“国民画”。世界幸福指数排名第一的国家芬兰人喜欢什么样的画呢？阿尔贝特·埃德费尔特画的这幅画在2013年被选为“芬兰最重要的画作”。又不是历史性场面，而是描绘在海边玩耍的平凡孩子们的这幅画，被选中的原因是什么呢？ 擅长肖像画和风景画的埃德费尔特是第一个在国际上宣传芬兰艺术的画家。出生于芬兰南部波尔沃的画家在1889年巴黎万国博览会上荣获金奖，赢得了国际性声誉。这幅画的背景是他故乡的海滨。被树林和大海环绕的波尔沃群岛因海水清浅，不仅是玩水的天堂，而且和平、美丽，给无数芬兰艺术家带来了灵感。以“姆明”角色形象而闻名的童话作家杜芙·杨松也每年在这里度过夏天并写文章，埃德费尔特也在波尔沃度过夏天，将自然之美和日常之美融入了画幅中。画中描绘了只穿衬衫或把裤腿挽到膝盖上的3名少年将帆船模型玩具漂浮在海里玩耍的情景。从左边的少年的裤子状态来看，很明显孩子们已经尽情地玩耍了。在拿着船等待轮到自己的时候，少年的脸上充满了喜悦和激动。远海有一个小岛屿和森林的一部分,左侧是真正的帆船经过。 这幅画被绘制时，芬兰是俄罗斯的公国。在此之前，它被瑞典统治了数百年。夹在两个强国之间，是失去了语言、文化、主权的国家。也许画中的孩子们是画家梦想的芬兰充满希望的未来。孩子们在大海上漂浮的船是向往自由和祖国独立的象征，大自然中孩子们幸福生活的这幅画自然抓住了芬兰人民的心。突然很好奇。与芬兰处境相似的韩国的国民画究竟是什么呢？

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