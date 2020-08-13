美国：“下周举行韩美联合军演，不包括作战权移交检验”. August. 13, 2020 07:31. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美国政府官员称，预定从16日开始实施的韩美联合军演中，干脆排除了旨在移交战时作战指挥权的完全运营能力的检验。观察人士认为，文在寅政府在任期内实现作战权移交的计划可能出现差池。 “美国之音”电台12日援引美国政府官员的书面回答报道说：“本月韩美联合军演中，完全运营能力根本没有包括在内。”韩国军方此前表示，此次演习也将进行部分完全运营能力的预备检验，但美国政府官员予以否认。 预定于16∼28日举行的此次联合演习，受新冠疫情扩散余波的影响，在动员驻扎在海外的美军兵力和物资方面出现了差池，规模比往年大为缩小。因此，美国方面建议集中进行上半年未能进行的战时联合应对态势演习，但韩国担心作战指挥权移交被推迟，一直要求将完全运营能力检验包括在内。但美国实际上拒绝了韩国的要求。 因此有观察人士认为，在文在寅总统任期届满的2022年5月之前移交作战指挥权可能更形困难。为了作战指挥权的移交，韩国军主导未来联合司令部的能力检验在去年训练中完成了第一阶段的基本运营能力检验，继今年第二阶段完全运营能力之后，计划明年进行最后一个阶段的完全任务执行能力检验。如果完全运营能力推迟到明年，完全任务执行能力也很有可能延期到2022年。美国传统基金会资深研究员布鲁斯·克林纳对“美国之音”表示：“尽管韩美就‘基于条件的移交’达成了协议，但韩国政府仍然致力于在任期内移交。”

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