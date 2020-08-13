首尔市选定100家服装小企业，支援进驻亚马逊等进军海外市场. August. 13, 2020 07:31. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首尔市12日表示，将选拔100家时装领域的小企业，支援进驻全球性电子商务平台亚马逊等开拓全球销路。 该事业将焦点放在了支援因新型冠状病毒感染症(COVID-19)长期化而正在经历困难的时装领域的小企业和小手艺人以非面对面方式进军海外市场上。 首尔市与亚马逊韩国携手合作。被选定的100家企业可以接受入驻亚马逊的培训和咨询，并获得开拓海外销路所需的经验。入驻之后，为了能够产生实际销售，每家企业将获得300万韩元的营销费用，其中包括社交网络服务(SNS)广告、关键词搜索、制作宣传手册等。 在首尔市的服装制造企业中，平均销售额在120亿韩元以下的小企业或常年不到10名工人的小手艺人可以申请。申请从17日开始到28日结束。申请书从首尔市网站下载后制作，然后访问经济政策室城市制造业据点办提交或通过邮寄、电子邮件(natasha71@seoul.go.kr, sungbum.lee@faem.co.kr )发送即可。

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