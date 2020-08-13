HMM公司时隔21个季度实现盈利... “复活的航海”即将启航. August. 13, 2020 07:32. by 巨济=郑智英记者 / 郑顺求记者 jjy2011@donga.com,soon9@donga.com. 11日下午，庆南巨济市三星重工业造船厂。在大雨中写有“HMM St Petersburg”(圣彼得堡号)字样的巨轮上，正在进行航运前的最后检查。 长400米、宽61米、高400米的“圣彼得堡”号可以一次性运载2.4万个集装箱，是世界规模最大的船舶。国内唯一的大型海运公司HMM(原现代商船)订购的该船舶，将从下月开始投入釜山-中国-欧洲航线，穿梭于世界各地。 HMM公司相关人士解释说：“圣彼得堡号的名字意在重建2016年以后陷入停滞的韩国海运业，找回欧洲航线的竞争力。” HMM摆脱连续20个季度赤字的泥潭，发出了“韩国海运”复活的信号弹。 HMM公司12日通过业绩公示表示，第二季度(4~6月)营业利润达到1387亿韩元，成功扭亏为盈。这是扭转去年同期1129亿韩元营业损失的反转业绩。2016年，大股东从现代集团转变为KDB产业银行，并经历了残酷的结构调整，因此，此次成功扭亏为盈令人十分鼓舞。据分析，销售额为1.3751万亿韩元，比去年同期减少1.6%，但通过投入超大型船舶实现规模经济，并努力节约费用，取得了这样的成果。 从包括大型竞争公司马士基等在内的现有海运同盟“2M”中退出，从4月开始变更为“THE Alliance”海运同盟的正式会员，也起到了积极作用。因为比起世界第一大海运公司马士基的影响力很大的2M，在规模更小的海运公司加入的THE Alliance，其战略选择范围更广。最近，受新型冠状病毒感染症(COVID-19)影响，世界货物吞吐量有所减少，但HMM依然满载而归。从下半年开始，因新冠疫情而减少的物流量出现改善迹象，这一点也值得肯定。在散装货领域，冬季原油需求增加，铁矿石吞吐量增加等，将逐渐得到改善。再加上HMM计划将超大型船舶的比重增加到40%。截止到9月，将追加12艘2.4万TEU级，到明年上半年(1∼6月)追加8艘1.6万TEU级。如果考虑到世界排名第一的马士基和第二名MSC的超大型船舶(1万TEU级以上)比率各为20%，这是2倍的水准。HMM相关人士表示：“虽然规模小，但公司将发展成为强大的公司。”HMM的目标是到2022年为止将船舶载重量增加到110万TEU。 海洋水产部也于当天召开新闻发布会，公布了海运企业支援计划。海运销售额将从去年的37万亿韩元增加到2025年的51万亿韩元。为此，将加强以韩国海洋振兴公社为中心的支援、集装箱船公司经营革新支援、海运产业基础设施构筑支援等。韩国海洋振兴公社在购买船舶后，将在再租船(S&LB)事业中追加运用租赁方式，并从中长期角度推进设立船运公司、造船公司、公共机关等参与的租赁专门船主公司。海洋水产部长官文成赫(音)表示：“为了韩国海运的可持续发展，在剩下的计划期间内将毫无差池地执行今天发表的海运政策。”

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