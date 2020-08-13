“加油，文化”...文体观光部支援消费打折券. August. 13, 2020 07:32. by 崔고야 best@donga.com. 韩国文化体育观光部为了激活因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而停滞的文化艺术等领域的内需市场，将支援消费打折券。 文体观光部12日表示，将在住宿、旅游、演出、展示、电影、体育等6个领域投入904亿韩元预算，按先来后到的顺序向861万名市民提供打折优惠。 住宿优惠权将在Interpark等27个在线预约网站上，在9、10月份预约国内地区的客舍时提供。根据住宿金额，每晚7万韩元以下可享受3万韩元的优惠，超过7万韩元可享受4万韩元的优惠。如果在韩国旅游商品“Tourvis”网站上预订，商品价格将享受7折优惠。 在Yes24等网上预售点预订古典音乐剧、歌剧、舞蹈演出等时，每张门票享受8000韩元优惠。每人每月可以预订1次，4张门票。电影每张票优惠6000韩元，每人每周可以享受2张优惠电影票。除了多厅影院以外，在全国487家电影院都可以使用。 博物馆在“文化N门票”网站预售时，每人可以以6折的优惠购买5张门票。美术展示也给予每张最多优惠3000韩元的政策。如果在民间室内体育设施1个月以内消费8万韩元以上，可以退还3万韩元。 文体观光部计划在文体观光部网站(www.mcst.go.kr)设立综合咨询窗口，以便更容易确认消费优惠券打折的内容。 另外，文体观光部计划，为预防新冠肺炎疫情，为使参与消费优惠权的企业遵守防疫对策，将加强防疫方针介绍及防疫物品支援，并按领域运营现场检查团。

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