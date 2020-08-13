俄罗斯新冠病毒疫苗起争议. August. 13, 2020 07:32. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 围绕俄罗斯11日世界上首次正式登记的新冠病毒疫苗，俄罗斯和欧美国家之间的对立正在加剧。英国研究人员批评这种未经过三期临床试验的疫苗“并不比水更好”，俄罗斯方面针锋相对地表示，“西方有组织地贬低我们的成果”。 据塔斯社报道，俄罗斯主权财富基金“直接投资基金”代表基里尔·德米特里耶夫当天表示忧虑称，“随着对俄罗斯疫苗展开有组织、周密的信息攻击，对疫苗开发的不信任正在增大。西方的政治性对待反而会威胁到该国国民的生命。” 俄罗斯总统普京当天宣布“世界上最早正式注册的新冠疫苗”后，美国、德国等国家表现出“难以相信俄罗斯疫苗”的反应，俄方对此进行了反驳。美国卫生部长亚历克斯·阿扎在俄罗斯宣布后对ABC电视台讽刺说：“重要的不是首次，而是确保安全有效的疫苗。” 专家们也批判说，俄罗斯为了掌控“世界首创”和“疫苗霸权”，将未经验证的疫苗商用化。英国苏塞克斯大学的研究人员对《太阳报》表示担忧称：“省略了很多过程。特别是省略三期临床试验是史无前例的事情”，“可能接种比水好不了多少的疫苗”。 一、二、三期临床试验是药品开发的国际标准。只有在三期临床以大规模人员为对象最终认可疫苗的安全性，才能实现商用化。大部分制药公司实行三期临床试验。但是俄罗斯政府仅仅宣布本国疫苗在本月初之前经过了两期临床试验，并没有公开疫苗相关的具体数据。 相反，菲律宾总统杜特尔特为俄罗斯疫苗辩护。他在本国通过电视演说表示：“普京总统提议无偿提供疫苗”，“我可能会成为第一个试验对象。”杜特尔特的这一举止似乎考虑到了本国感染人数在东南亚中最多、累计确诊人数接近14万名的情况。 一些人批评说，是俄罗斯首先将疫苗开发政治化。俄罗斯开发的疫苗名为“卫星V”。这一名称取自苏联时期的1957年人类首次发射的人造卫星，象征着冷战时期美国和苏联的竞争。这是考虑到正在全力开发新冠疫苗的美国政府而起的名字。美国特朗普政府今年4月将本国的疫苗开发项目命名为“超高速行动”。《华盛顿邮报》报道说：“俄罗斯疫苗的名称象征着国家的自尊心和全世界性的疫苗竞争。” 目前，全世界有6种疫苗正在进行三期临床试验。美国制药公司摩德纳、美国强生、辉瑞、诺瓦克、英国制药公司阿斯特拉捷利康、法国的塞诺菲、德国生物新技术公司等企业的激烈竞争下，全世界已经提前订购了57亿份疫苗。《金融时报》警告称，“各国的目标不是国际合作，而是成为新冠病毒首个疫苗的开发国”，“疫苗霸权主义”可能会得势。 世界卫生组织表示，首先要对俄罗斯疫苗进行医学验证。世界临床试验机构联合也于11日向俄罗斯政府发送了信函，敦促在完成三期临床试验之前推迟批准该疫苗。

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