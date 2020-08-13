虽然胜利飞走了，但“赛扬奖候选人”的那个样子回来了. August. 13, 2020 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. 主场不败的名声虽然改变了，但依然如故。 “韩国怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟队)在本赛季第四次出场，也是转会新东家后首次在临时主场进行的揭幕战上表现出最佳投球状态。 柳贤振12日在美国纽约州布法罗(水牛城)塞伦体育场举行的与迈阿密队的主场比赛中，在6局内取得了2个被安打、7个脱三振、2个四坏球上垒、失1分的成绩。这是他本赛季取得的第一个优质先发(投6局以上，失误丢分低于3分的投球)。 去年在美国职业棒球大联盟全体平均责任失分排名中(2.32)名列第1位的那个样子回来了。用92个球有效地阻止了6局。直球的最高球速为91.9 码(时速147.8公里)，平均球速90.1 码(时速145公里)。赛季初因球速下降而陷入苦战的面貌完全消失了。有力的直球加上深入好球区各个角落的卡特球、变速球、曲线球等，完全压倒了对方的击球阵容。 但遗憾的是，因救援队的萎靡不振没能增加胜场数。得益于柳贤振的好投，多伦多队在0比1落后的第6局下半局无人出局2、3垒有人的情况下，凭借博•比谢特(22岁)的3分本垒打，一举扭转了比赛局面。第6局结束后，在柳贤振下场后又再添一分，胜利似乎近在眼前。但是，在以4比1领先的第9局上半局，在还剩下一个淘汰出局的情况下，救援投手安东尼•巴斯(33岁)被迈阿密队的弗朗西斯科•塞尔维利(34岁)击出扳平比分的3分本垒打，柳贤振的“第2胜”告吹。 但是多伦多队在进入加时赛后，在第10局下半局1人出局满垒的情况下，特拉维斯•肖(30岁)击出终场安打，以5比4取得了胜利。由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)的余波，不得不离开原来的主场加拿大多伦多罗杰斯中心，准备“临时主场”的多伦多队成为在三A球场塞伦体育场举行的历史上首场美职棒大联盟(MLB)比赛上获胜的球队。 虽然赛季第2胜无望，但是主场特级柳贤振的气势在新的球队主场也延续了下来。在度过最辉煌一年的上赛季洛杉矶道奇队，柳贤振也在主场道奇体育场进行了14场比赛，取得了10胜1负、平均责任失分2.00的成绩。凭借着当天的好投，柳贤振本赛季的平均责任失分也从5.14大幅下降至4.05，即将进入3分线水平。 比赛结束后，多伦多队在推特上用韩文写道“柳贤振选手今天的表现令人惊讶”，同时上传了太极旗表情符号，高兴地迎接他活跃的表现。当地媒体也给予了好评。美国CBS体育评价说：“除了第2局上半局被布莱恩•安德森打出的一分本垒打外，整场比赛都压制了迈阿密队的击球阵容。”该媒体还表示，“柳贤振在开赛前两场比赛中在9局内失掉8分，但在最近两场比赛中在11局内仅失掉1分，只让对方打出了3个安打。上升势头将会持续”，极力称赞了他最近的强势表现。美国职棒大联盟官方网站MLB.com对柳贤振使用了”老将王牌(veteran ace)”的表述。 比赛结束后，柳贤振通过视频采访表示，“比赛初期，对手似乎瞄准了变化球，所以改变了以直球为主的投球模式，似乎很奏效。整体上也很好。” 包括当天开始的迈阿密2连战在内，多伦多队将在临时主场到17日为止进行5场比赛。柳贤振的下一场比赛很有可能是在18日与巴尔的摩金莺队的比赛中登场。

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