漏掉能力检验环节的韩美军事演习……丢掉任期内移交作战权的执念吧. August. 12, 2020 07:33. . 韩美军方昨天开始了相当于下半年联合演习事前演习的危机管理参谋演习。据悉，正式演习将于16日至28日举行，规模比往年缩小，其核心——韩国军主导联合司令部的完全运营能力检验将只进行一部分，正式检验将在明年上半年进行。随着完全运营能力的检验被推迟，文在寅政府任期内的移交战时作战控制权的计划也将出现问题。 此次联合军演的缩小是不可避免的。因为受到新冠疫情的影响，美国本土或驻日美军兵力很难移动。虽然规模和内容都缩小了，但值得庆幸的是如期实施。此前，韩国政府内外都考虑到韩朝关系，出现了要求缩小联合军演规模、甚至全面中止联合军演的声音。在朝鲜已经断绝对美、对韩对话的情况下，中断联合军演只会给朝鲜发出错误的信号，助长朝鲜的误判。 由于缩小演习规模，原计划今年结束的完全运营能力检验计划最终流产。“美国之音”广播电台10日援引美国政府人士的话报道说，“此次演习中，完全运营能力因新冠疫情而被排除，不可能进行”。但是韩国军方仍然表示“正在和美国磋商”，表示将进行“预备检验”。以去年进行的基本运营能力检验为基础，今年完成完全运营能力的检验、明年完成完全任务执行能力的检验，无论如何也要在2022年完成作战权的移交。 但是，在任期内移交战时作战指挥权在任何情况下都只是目标，必须根据现实条件进行调整。根据2014年韩美达成协议的“基于条件的作战权移交”方针，韩国军队必须通过具备指挥联合司令部能力的检验。上个月在韩美国防部长的通话中也再次确认了“必须充分满足条件”。不能为了赶在目标时间，跳过必要的检验程序或成为“装模作样”式检验。 移交作战权是自主国防的一大步，也是改变安保框架的重大转折点。但是，特朗普总统一副随时都有可能裁减或撤走驻韩美军的气势，今后围绕“联合国军”司令部地位的争议也将依然存在。移交作战权反而有可能导致同盟的变质、安保的恶化。不会因为先佩上指挥官的肩章，能力就会自动跟上。从加强联合作战指挥能力和军事能力，到安全状况管理能力，都必须先具备条件。

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