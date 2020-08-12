OECD预测今年经济增长率，韩国为―0.8%. August. 12, 2020 07:34. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 经济合作与发展组织(OECD)将今年韩国的经济增长率预测值上调至―0.8%。这在OECD 37个成员国中属上乘水平。 OECD在11日发表的《2020 OECD韩国经济报告书》中预测，如果新型冠状病毒感染症(COVID-19)不再扩散，今年韩国的经济增长率为―0.8%。这比6月提出的增长率预测值(―1.2%)上调了0.4个百分点，在OECD成员国中最高。 OECD每两年对会员国的经济状况进行一次综合分析，并发表各国家的报告书，但今年继美国、斯洛文尼亚、希腊之后，以韩国为对象发行了报告书。其中，上调增长率预测值的国家只有韩国。 OECD将增长率向上调整的背景选为了“韩国稳定的新冠病毒防疫”。韩国成功阻止了新冠病毒的扩散，将经济损失降至最低。由于世界经济放缓，出口暂时会恶化，但是受到稳定的防疫的影响，民间消费和投资将会复苏，从而拉动经济增长。但是，如果新冠肺炎疫情再次扩散，韩国经济增长率将倒退到―2.0%。 对于韩国政府的财政政策，OECD解释说，“大规模财政支援会导致赤字，但是要通过财政支持经济恢复。”OECD还强调，随着老龄化，公共支出将会增加，因此要同时努力增加政府收入。另外，在追加收入支援时，需要有针对性地集中支援低收入层。 OECD表示：“最近上涨幅度较高的最低工资可能对中小企业人工费上涨等产生了影响。严格的管制水平或将成为阻碍尖端技术扩散的绊脚石。”

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