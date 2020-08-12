学物理的她成为世界上第一个“帖木儿历史”全译者. August. 12, 2020 07:34. by 閔東龍 mindy@donga.com. 最近，参加忠北清州伊斯兰教活动的乌兹别克斯坦人被确诊感染新型冠状病毒。李珠妍博士(37岁)的母亲在看到这条新闻后这样说道。“乌兹别克有穆斯林？” 她的女儿是世界上第一个用伊斯兰圈外的语言完整翻译完了讲述帖木儿(Timur)帝国的始祖、阿米尔•帖木儿(1336∼1405年)生平的历史书《胜战记(Zafar-n￣ama)》的全译者，因此可以认为这是“意外”的反应。帖木儿帝国始于乌兹别克斯坦。 “我们不了解中亚。有人说过，从地政学上来说，只要了解以韩国为中心的地区，就能了解世界。虽然可能不熟悉，但也应该了解另一个广阔世界—穆斯林世界。” 记者9日在首尔钟路区IMA咖啡馆见到了李博士，今年2月她在首尔大学东洋史学系以论文《帖木儿朝的史书，雅兹迪撰‘胜战记(Zafar-n￣ama)’的译注》获得了博士学位。她是同月退休的中亚研究学者金浩东教授的弟子。论文量为1140页，是博士学位论文的2倍左右。 “金浩东老师曾建议说，国内有关该领域的研究不多，所以出翻译书比研究书更好。我认为，只有通读史料，才能很好地学习，翻译史料，好像有很多研究项目。” 1424年，谢拉夫•雅兹迪(Sharaf Al-Din'Ali Yazdi)用波斯语写下了《阿米尔•帖木儿传记》。14世纪末，帖木儿以中亚为中心，征服了伊朗、阿富汗和格鲁吉亚等高加索山脉一带及小亚细亚、北印度、中国西部等地，建立了大帝国。 “征服地区的统治阶层是突厥游牧民，被统治阶层是穆斯林定住民。对游牧民，他自称是娶了蒙古帝国后裔的女儿作为夫人的(蒙古帝国的)驸马，主张正统性，而对被统治阶层，则使自己看起来像彻底的穆斯林，从而获得了正统性。” 在《胜战记》中，将帖木儿称为“萨赫布基兰”。这一称号起源于古代波斯文化，是木星和土星合一时期出生，被预言将征服世界的人物。 《胜战记》在1722年被翻译成法语，1723年被翻译成英文，虽然不是完整翻译，但翻译得十分详细，可见欧洲对帖木儿的关心程度之高。即使把出生在“永远的敌人”奥斯曼帝国另一边的帖木儿看成是“瘸子形象”，也会不由自主地感到害怕，联想起成吉思汗。 因为其中蕴含的波斯诗，《胜战记》翻译起来最难。为了使韵律优美，时常要改变语序或发音。李博士于2016年在伊朗学习了6个月的读诗方法。 先前攻读物理教育系，之后又攻读历史教育双学位并陷入中亚历史的李博士的论文最早将于今年下半年出书发行。李博士表示：“希望读者能够看到，他们并不是一味穷兵黩武，滥杀无辜的一般游牧民君主，而是善于战略、善长地区调查并根据正确路线移动的其他君主的形象。”

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