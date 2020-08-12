Go to contents
로그인
회원가입
구독신청
보이스 뉴스
PDF
스포츠동아
VODA
스튜디오
비즈N
우먼동아
Editions
中文 (簡体)
한국어
English
日本語
中文 (繁体)
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
讲述朝鲜战争孤儿故事的《金日成的孩子们》获罗马电影奖最佳纪录片奖
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
讲述朝鲜战争孤儿故事的《金日成的孩子们》获罗马电影奖最佳纪录片奖
Posted August. 12, 2020 07:34
Updated August. 12, 2020 07:34
讲述朝鲜战争孤儿故事的《金日成的孩子们》获罗马电影奖最佳纪录片奖. August. 12, 2020 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. 电影《金日成的孩子们》在罗马国际电影展纪录片单元获得最佳作品奖。记者11日获悉，每月在网上评选获奖作品的罗马国际电影奖宣布金德英导演（56岁）的作品《金日成的孩子们》为7月长篇纪录片获奖作品。《金日成的孩子们》是一部讲述1950年代朝鲜战争孤儿移居东欧的电影。今年还进入了法国尼斯国际电影节竞争单元。
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
电影《金日成的孩子们》在罗马国际电影展纪录片单元获得最佳作品奖。记者11日获悉，每月在网上评选获奖作品的罗马国际电影奖宣布金德英导演（56岁）的作品《金日成的孩子们》为7月长篇纪录片获奖作品。《金日成的孩子们》是一部讲述1950年代朝鲜战争孤儿移居东欧的电影。今年还进入了法国尼斯国际电影节竞争单元。
金民 kimmin@donga.com
热门新闻
[속보]‘부동산 투기 의혹’ 손혜원, 1심 징역 1년6개월…법정구속은 면해
‘성추행 의혹’ 부산시 민주당 “사죄”…통합당은 CCTV 공개
심폐소생술하다…경북대병원 의료진 5명 SFTS 감염
“구경하러 온 사람도” 美의회 女의원 드레스코드는?[정미경 기자의 청와대와 백악관 사이]
要闻
美方向青瓦台转交信函，要求“韩国停止镇压朝鲜人权团体”
OECD预测今年经济增长率，韩国为―0.8%
《财富》杂志公布世界500强企业，中国企业数量首次超过美国
讲述朝鲜战争孤儿故事的《金日成的孩子们》获罗马电影奖最佳纪录片奖
李康仁加入球队训练，转会传闻有望平息
学物理的她成为世界上第一个“帖木儿历史”全译者
论坛
社论
漏掉能力检验环节的韩美军事演习……丢掉任期内移交作战权的执念吧
专栏
新冠疫苗抢夺战引发“富者愈富，贫者愈贫”之忧
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
About Dong-A Ilbo
Terms of Service
|
Privacy Policy
| Copyright by
dongA.com
All rights reserved.