讲述朝鲜战争孤儿故事的《金日成的孩子们》获罗马电影奖最佳纪录片奖. August. 12, 2020 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. 电影《金日成的孩子们》在罗马国际电影展纪录片单元获得最佳作品奖。记者11日获悉，每月在网上评选获奖作品的罗马国际电影奖宣布金德英导演（56岁）的作品《金日成的孩子们》为7月长篇纪录片获奖作品。《金日成的孩子们》是一部讲述1950年代朝鲜战争孤儿移居东欧的电影。今年还进入了法国尼斯国际电影节竞争单元。

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