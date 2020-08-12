《财富》杂志公布世界500强企业，中国企业数量首次超过美国. August. 12, 2020 07:35. by 任寶美 bom@donga.com. 从1990年开始发表“世界500强企业”的美国经济专门媒体《财富》的排名中，中国企业的数量历史上首次超过了美国企业。 《财富》杂志10日(当地时间)发表的以2019年销售额为准的世界500强企业排名中，中国大陆地区及香港上榜企业数量达到124家，超过了美国(121家)。包括中国台湾在内的泛中国企业数量达到133家。《财富》杂志1990年首次公布排名时，中国没有一家企业入选。加入世界贸易组织(WHO)后的2003年，中国入围企业也仅有11家，但此后迅速增加数字，此次终于超过了美国。 中国在世界前十位企业中，包括国营石油公司中国石油化工集团、中国国家电网公司、中国石油天然气集团(CNPC)等3家企业，也领先于只有2家(沃尔玛、亚马逊)入围的美国。但是，以销售额为准，美国零售恐龙沃尔玛占据该榜单榜首位置。排在第5位的荷兰皇家壳牌石油公司(荷兰)、第6位的阿美石油公司(沙特阿拉伯)、第7位的大众(德国)、第8位的英国石油公司(英国)、第10位的丰田(日本)等企业也都进入了前10名。 就此次结果，虽然因美中贸易战争、新型冠状病毒感染症(COVID-19)发源地等，美国国内“应该减少依赖中国的比率”的主张正在扩大，但也有人分析说，这表明美国企业无法轻易离开中国这一巨大市场。美国华盛顿智库战略国际问题研究所(CSIS)的分析师斯科特•肯尼迪诊断说：“中国消费者决定世界产业方向的作用将越来越大。”但是，很难认为中国企业规模超过了美国。世界500强企业的销售额中，中国占25%，落后于美国(30%)。此次入选500强企业名单的中国企业有68%是接受政府支援的国营企业，这一点也不能忽视。 入围此次名单的韩国企业共有14家，比去年减少了2家。三星电子排名第19位，比去年的第15位下降了4个名次。《财富》杂志将排名下降的原因归结为存储器半导体不振、与华为的智能手机竞争加剧等。在《财富》世界500强企业中，进入前50位的韩国企业，继去年之后三星电子依旧是唯一一家。现代汽车比去年上升了10个名次，排在第84位，SK(株)则下降了24个名次，排在第97位。此外，LG电子(第207位)、起亚汽车(第229位)、韩华(第277位)、现代摩比斯(第385位)等企业也榜上有名。 世界500强企业中，女性最高经营者(CEO)只有38名，黑人CEO只有4名。在500强企业中，第一位女CEO是1972年美国《华盛顿邮报》当时的CEO凯瑟琳•格雷厄姆。CNN指出，虽然已经过去了48年时间，但是女性CEO的比率依旧不到全体的10%。

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