美方向青瓦台转交信函，要求“韩国停止镇压朝鲜人权团体”. August. 12, 2020 07:35. by 华盛顿=常驻记者 金正安 jkim@donga.com. 美国10多名前任高层官员当地时间11日决定向文在寅总统发送抗议信，要求“停止镇压朝鲜人权团体”。由美国的朝鲜人权运动家、防务论坛代表苏珊·索尔蒂主导的该信函中，包括了执政党共和党和在野党民主党政府的主要人士，有评价称这如实反映了美国朝野对镇压“脱北”团体争议的不满情绪。 《东亚日报》得到的抗议信函名单中有，作为阻止前总统金大中执行死刑的主角而闻名的美国里根政府的总统安全事务助理理查德·艾伦、卡特政府的国务院人权事务助理国务卿帮办罗伯特·科恩、克林顿政府负责人权事务的助理国务卿帮办凯尔·史密斯等人的签名。此外，乔还有治·布什总统父子和奥巴马政府的多名官员也列名其中。 索尔蒂10日在与《东亚日报》的通话中表示：“普通市民和国内外人权团体也表明了参加签名活动的意向，参与人数将会进一步增加”，“在政治分裂现象严重的现在，美国国内对于特定事件如此超党派性地发表意见实属罕见”，强调了信函的意义。 特别是1981年初金大中被判死刑时，艾伦反复传达了“里根政府强烈反对执行死刑”的美国立场，对金大中减刑为无期徒刑起到了决定性作用。从当时的民主党卡特政府到共和党的里根政府，虽然出现了政权更迭，但双方都致力于拯救金大中的运动。有分析指出，考虑到这一点，华盛顿政界广泛认识到了“人权律师”出身的文在寅总统对朝鲜人权问题表现出消极态度，使涉朝人权运动也受到打击。 美国前任高层官员最近强烈批评了韩国统一部对25个国内“脱北”、涉朝人权团体进行事务检查、对64个非营利民间团体进行登记条件检查的行为。他们在信函中表示：“韩国政府的调查是因为这些团体从事与朝鲜人权相关的事情而发生的冷酷威胁”，“联合国朝鲜人权调查委员会曾为改善朝鲜人权状况，劝告相关民间团体进行大量支援。我们敦促支持而不是攻击涉朝人权团体。” 上个月30日，联合国朝鲜人权特别报告员托马斯·奥黑亚·金塔纳也表明了类似的忧虑。当时他说：“韩国国内的朝鲜人权团体（因政府的措施）感到正在受到威胁。我的建议是停止一切措施。”

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