现场一片矛盾与混乱，但文在寅总统表示“住宅市场趋于稳定”. August. 11, 2020 08:02. . 文在寅总统昨天在首席秘书、助理会议上就最近政府出台的房地产对策自我评价说：“这是住宅、居住政策的综合版”，“综合对策的效果正在慢慢显现。”也就是说，曾引发过热现象的住宅市场开始趋于稳定，房价上升势头趋于稳定。由于执政党采取强攻手段处理“房地产三法”和“租赁三法”，到处出现了混乱和抗议，不知是听了谁的报告，总统对现实的认识令人惊讶。 最近公寓交易价格上升幅度趋缓是事实。8月第一周首都圈公寓交易价格上升了0.12%，与前一周持平。虽然与6月底的0.22%相比有所放缓，但依然呈上升趋势。但是全租和月租市场变得更加不安。全租价上涨率为0.17%，连续58周呈上升趋势。在市场上，全租房屋已不见踪影，新入住首尔的公寓园区，月租比重超过了52%。 文在寅表示：“虽然通过此次对策提高了拥有税负担，但与其他发达国家相比，仍处于较低水平。”拿拥有税与不动产价格对比的拥有税实效税率，去年韩国是0.17%，是经济合作与发展组织平均0.37%的一半。但是，即使增加税金，实效税率也很低，这不是因为税金太少，而是因为文在寅政府执政以来房价急速上涨。虽然他们只拥有一套生活的房子，但由于房价上涨和税率上调，一年之内税金上涨了40%以上，这很难看作是正常的税政。首都圈一套住宅拥有者也因税金暴涨而饱受痛苦，不能因为平均实效税率低就误判现实。 政府的房地产政策同时出台，有房子的人在担心税金，无住宅者在担心房价，甚至出现了所有国民患上“房地产愤怒综合症”的说法。上周末，在暴雨中，首尔芦原区和汝矣岛等地接连发生了房地产相关示威。政府宣布为新宅地开发地区的泰陵高尔夫球场和京畿道果川市等地，人们以绿地破坏和交通堵塞为由提出了抗议。就公共重建等问题，中央政府与首尔市政府发出不和谐音，而且因反复无常的修补政策，租赁事业者也提出了强烈抗议。从文在寅总统开始，没有正视现实，而是乐观看待政策结果，予以强行推进，这令人担忧会不会引发更大的问题。

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