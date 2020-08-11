乌云之岛. August. 11, 2020 07:55. . 1943年12月26日，美国海军第一师团登上了新不列颠岛。该岛位于新几内亚东侧，是一个长长的小岛，东端是日军航空队的基地，著名的拉包尔要塞。美军从岛的对面格洛斯特角登陆。得益于此，虽然抵抗力较小，但要想到达拉包尔，必须穿过像弯曲的香肠一样的岛屿。 虽然当时也有周游世界的游客，但大多数青年并不了解外面的世界。投入太平洋战线的美军士兵所了解的南太平洋丛林中充满了椰子树和清香的热带水果，是以碧蓝的大海为背景的原住民小姐跳呼啦舞的地方。 但他们面对的南太平洋的自然环境完全不同。不是以其他水平，而是以闻所未闻的地形和气候迎接了他们。充满死亡陷阱的恶臭丛林、泥泞、降雨、蚂蟥、虫子、传染病等恶劣条件是所有岛屿的共同特征，但每个岛屿中都有一种更为特别或更为毒辣。 新不列颠岛的能耐是雨。这个岛是乌云的岛。倾盆大雨几乎终年在下。据悉，登陆一个月后，登陆部队队员们首次看到了太阳。他们急忙翻开湿衣服和毯子，敌机随即袭击了他们。 雨使泥泞成为泥沼，丛林更加茂盛。日常用品都发霉，连人的皮肤都很难支撑。士兵们的必需品是吊床。湿漉漉的土地上，根本无处安身。士兵们每晚都为占据捆扎吊床的好树而争吵。但有时那棵好树会因雨水弱化的地基而整个倒下，盖住士兵。不是要找到粗壮的树，而是要找到不倒的树。 半个世纪前只有在南太平洋的故事中才能看到的场面，如今已大步向我们走来。虽然经历过梅雨季节整整一周的降雨，但经历一周的暴雨还是头一次。20年前就有人对气候变化提出了警告。人类虽然不能完全防范天灾人祸，但不应该忽视或以政治理由回避。

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