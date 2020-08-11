人口大国防疫漏洞百出，美国巴西印度三国确诊病例占世界确诊病例一半. August. 11, 2020 07:55. by 巴黎=常驻记者 金允钟、纽约=常驻记者 柳在东、东京=常驻记者 朴亨俊 zozo@donga.com、lovesong@donga.com、jarrett@donga.com. 10日，全世界新冠确诊病例累计突破2000万名。这距离去年12月31日中国向世界卫生组织报告“发生了不明肺炎”之后7个多月。 截至统计网站“世界实时统计”当天下午3时数据，全球累计确诊患者和死亡者分别为2002.6186万人和73.4020万人。从报告首例确诊患者至今年6月28日累计确诊突破1000万名为止，大约经历了180天，但此后43天确诊患者就增加了1000万名，增加趋势非常迅猛。 特别是，排名前三位的感染国，各拥有3.3亿、2.1亿、14亿人口的人口大国——美国、巴西、印度的新冠疫情仍未平息，因此有分析认为，这导致了总体确诊患者的激增。这三个国家合计确诊患者就超过了1000万名。再加上俄罗斯和南非，前5个国家的确诊患者占全体的59.4%。排名靠前的感染国都经历了最高领导人应对新冠疫情失败、脆弱的医疗体系和巨大的贫富差距、缺乏对个人防疫的市民认识等问题。 当天，美国累计确诊患者为519.9444万人，超过了世界总确诊人数的四分之一。事态初期，纽约、新泽西等人口密集的东北部主要州新冠疫情非常猖獗，但是迎来夏天，休养地较多的佛罗里达、得克萨斯、加利福尼亚等南部地区患者层出不穷。 美国特朗普政府至今尚未对从海外入境的入境者进行检测或筛选。别说是自我隔离，连发热检查都没有实施，诊断检查也最多需要两周时间等等，漏洞百出的防疫政策招致了批评。戴口罩的方针也来回不定，助长了国民们的混乱。有分析认为，特朗普政府为赢得11月大选而强行提前实现经济正常化、重视自由的美国人特有的个人主义倾向、拒绝劝告和指示的文化等都产生了影响。 巴西和印度的低收入层人口比重较大，而且各地区医疗两极化现象严重，因此很有可能造成更大的损失。有人指出，考虑到比发达国家更低的统计可信度，这些国家的实际确诊患者远超统计。 在亚洲，日本的扩散趋势非同寻常。在发布紧急事态的4月，每天发生300∼700人的感染者，但从7月底开始超过了1000人，最近连日来新增确诊患者超过1500人，累计确诊者接近5万人。尽管如此，日本政府仍然对再次发布紧急事态令持消极态度。有人指出，饱受支持率下滑之苦的安倍晋三首相因担心再次下滑而消极应对再次发布紧急事态。安倍9日声称：“考虑到宣布紧急事态对就业和生活造成的影响，应该尽可能避免再次宣布。” 欧洲暴发第二次扩散的可能性也越来越大。最近，在法国、意大利等地，自5月份经济正常化以后，每天新增确诊患者数不断刷新最高值。对此，爱尔兰、英国的北爱尔兰和苏格兰等陆续实施了禁止多人聚会等的重新封锁令。

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