韩国军方强烈暗示将把今后建造的3艘4000吨级潜艇“开发为核动力潜艇”. August. 11, 2020 07:53. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方10日公布了总投入300.7万亿韩元国防预算的《2021∼2025年国防中期计划》，强烈暗示将把今后建造的3艘4000吨级潜艇开发成核动力潜艇。核动力潜艇被认为是应对朝鲜核和导弹威胁、牵制周边国家的核心战略武器。 目前，韩国军方正在推进截至21世纪30年代初将9艘3000∼4000吨级潜艇战斗力化的事业。1号舰（岛山安昌号舰）将于2018年下水，2022年投入实战部署。1∼6号舰是常规动力推进（柴油发动机及燃料电池），但7∼9号舰（4000吨级）的推进方式尚未确定。 军方相关人士在当天的通气会上被记者问到“4000吨级潜艇是否有核动力的可能性”时回答说：“现阶段不适合提及。在适当的时候，会有机会跟你说。”这为以核动力方式建造7∼9号舰留下了余地。对此，有观测认为，军方也许事实上已经制定了把4000吨级潜艇打造为核潜艇的方案。 此前，青瓦台国家安保室第二次长金铉宗也在上个月宣布以允许开发固体燃料推进器为主要内容的《韩美导弹方针》修正后的电视采访中提到：“新一代潜艇将是搭载使用核燃料发动机的潜水艇。”他同时强调，“韩美原子能协定》和核动力潜艇是两码事，完全没有关联性。”这一表态再次确认了文在寅总统在大选公约提出引进核潜艇的意志。军方内外有人分析说，这表明了现政府任期（2022年5月）内正式开发核动力潜艇的想法。 评价认为，韩国具备开发核动力潜艇的技术条件。因为韩国不仅拥有与德国同等的世界最高水平的潜艇设计建造技术，还拥有制造3000∼4000吨级潜艇用小型核反应堆的能力。只要下决心，预计六七年内就可以使相当于法国巴拉库达级（4700吨）的核动力潜艇实现战斗力化。韩国军方人士表示：“只要（在确保用于核潜艇的低浓缩铀等问题上）得到美国的支持，核动力潜艇的开发就会一日千里。” 核动力潜艇的战略必要性也越来越大。朝鲜即将实现装备多枚潜射弹道导弹的新型潜艇（3000吨）的战斗力化，中国、俄罗斯也陆续部署新型核潜艇，在这种情况下，韩国也应该具备“相应的战斗力”。军方消息人士表示：“在隐秘性和攻击力方面，核动力潜艇压倒常规潜艇，是牵制朝鲜和周边国家的战斗力。” 军方当天还正式宣布将引进轻型航母。搭载10多架垂直起降战斗机（F-35B隐形飞机为有力选项）的3万吨级轻型航母计划从明年开始着手建设，并于21世纪30年代初投入使用。轻型航母是保护韩半岛附近海域和远海海上通道的海上机动部队指挥舰。另外，韩国还将正式推进开发可防御朝鲜远程炮威胁的“韩国型铁穹”和监视朝鲜及周边国家的超小型侦察卫星（2025年以后）。军方的方案中还包括了2026年以后将拦截朝鲜弹道导弹的导弹扩充到现在的3倍左右的内容。 此外，韩国军方解释说，到2025年为止，士兵月薪将提高到96万韩元（以兵长为基准），预备军训练补偿费也将比现在（4.2万韩元）提高到3倍左右。

한국어