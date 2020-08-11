想去华金•索罗拉画中的大海. August. 11, 2020 07:54. by 孫宅均 sohn@donga.com. 现在，提起去大海旅行或海边玩水，需要谨慎对待。上周出版的《大海，海边：华金-索罗拉所画的大海的生活和风景》(HB Press)画集，通过浑浊的雨水勾勒出蓝色大海的平静记忆。 西班牙画家华金•索罗拉(Joaquín Sorolla y Bastida•1863∼1923年)出生于东部沿海城市巴伦西亚，他几乎总是停留在海边，将那里的风光和人物画在画幅上。他拿着画具和油画布来到海边，快速地记录着眼前所看到的形象。 索罗拉留下的作品表面颜料中混杂着被海风吹来的沙粒。从照片中可以看到他用绳子固定着巨大的画布，戴着帽子站在沙滩上忙碌地动笔的样子。 20世纪初，他在首都马德里获得了巨大的人气和名声，但从1912年开始的7年里，他致力于完成美国委托的大型作品，结果失去了健康。受脑中风折磨而死亡后被遗忘，以2009年西班牙普拉多美术馆回顾展的成功为契机，在德国慕尼黑、英国伦敦接连举办了企划展，最近再次引起关注。 这本书中包括描绘在沙滩散步的他的妻子和大女儿的《海边散步》(1909年)、描写露出被水浸湿的闪闪发光的赤身裸体热衷于玩水的孩子们的《海边少年们》(1909年)、描述波涛汹涌的大海风景的《圣塞巴斯蒂安的防波堤》(1909年)等60多幅作品。 在各种社会矛盾加上水灾的情况下，观看描绘宁静和平的外国海边耀眼的阳光的画是否是不合时宜的行为？索罗拉活跃的工作时期是西班牙在菲律宾等地与美国展开的战争中惨败，整个国家陷入忧郁的停滞期的时候。也许只要有空就离开马德里回到故乡海边的画家就想在那儿寻找恢复生活能量的希望。

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