现代汽车统一电动汽车品牌为“IONIQ”...明年将首次推出准中型CUV. August. 11, 2020 07:54. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车决定把明年作为真正的杀手锏推出，目前正在准备中的电动汽车品牌统一为“IONIQ”。迄今为止的电动汽车是将现有的内燃机车辆改装为电动车的车型，但计划从明年开始正式推出在电动汽车专用平台生产的车型。 10日，现代汽车表示，计划把从明年开始到2024年为止依次上市的专用电动汽车的品牌名称定为IONIQ。IONIQ是利用电力制造能源的离子(Ion)和意味着现代汽车独创性的Unique的组合。 现代汽车另设专用电动汽车品牌可以解释为，在最近的急速增长的电动汽车市场上，要以统一概念的品牌确保主导权。 据5月市场调查机构“彭博社新能源金融”相关数据表示，在全球新轿车中，电动汽车所占比重到2040年将达到58%，有望迅速增长。随着抢占电动汽车市场的竞争越来越激烈，急需引入电动汽车专用品牌。在全球整车企业中，梅赛德斯奔驰运营着“EQ”，宝马运营着“i”电动汽车品牌。 现代汽车正在准备的IONIQ车型有：准中型Crossover车(CUV)、中型轿车、大型运动型多功能车(SUV)等3种。首款车型是将于明年以概念车“45”为原型推出的准中型CUV。2022年计划推出以“Prophecy”概念车为基础的中型轿车，2024年计划推出大型SUV车型。 IONIQ品牌还引入了Alphameric(字母与数字符号构成的)新车名系统，即，“IONIQ”与代表车辆尺寸等的数字的组合。德国高级品牌主要使用的该车名系统具有文字和数字相结合、直观且容易扩散的优点。因此，准中型CUV将命名为“IONIQ 5”、中型轿车为“IONIQ 6”、大型SUV为“IONIQ 7”。但是，现有的IONIQ车名并不包括只适用于专用电动汽车的IONIQ品牌。 IONIQ品牌将通过在灯上使用几何形态的像素的“Parametric Pixel”展示其固有的设计。另外，新一代电动汽车专用平台“E-GMP”将首次投入使用，充电时间世界上最短，为20分钟。公司方面介绍说，充电一次最多可以行驶450公里以上。同时，还将采用将室内空间最大化，将车辆扩展到超越移动手段可以进行多种活动的“生活空间”的概念。言下之意就是，现代汽车不会只关注电动化技术，而是把焦点放在给顾客带来新的移动体验上。 决定与品牌上市一起进行“我说了算(I’m in Charge)”活动的现代汽车作为第一个活动，于上月30日(当地时间)在英国“伦敦眼”进行了将IONIQ的“Q”视觉化的活动。现代汽车顾客经验本部长(副社长)赵元洪表示：“将以对电动汽车的新视角，为顾客提供以环保生活方式为基础的先进的电动化体验。”

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