马拉松精英赛落幕，丹尼尔•姜战胜高宝璟连续两周夺冠. August. 11, 2020 07:54. by 金正勋记者 hun@donga.com. 两名海外侨胞的悲喜在最后的18号洞(5杆•515码)分出了胜负。以1杆之差单独领先的Lydia•高(韩国名高宝璟•23岁•新西兰)第二杆打出的球偏向球道右侧，之后滚到了高尔夫球车道上。因为可以无罚杆抛球，所以向冠军发起最后挑战的机会还是有的。 但此后她接连犯下了周末高尔夫选手经常会犯的失误。第3杆击球球沿着锅盖果岭滚下去，落在左侧长草中。第4杆击球很短，击中果岭土坡后滚了下来，小球再次掉进了沙坑。 排在第二位的旅美侨胞丹尼尔•姜(韩国名姜孝林•28岁)的击球也不是很好。第二杆掉进了果岭左侧的沙坑。由于是必须把球打到沙坑外的非常棘手的击球位置，沙坑击球未能成功攻上果岭。但是在第4次击球时，她把球贴到旗杆旁边，以平标准杆的成绩率先结束了本洞。 对于高宝璟来说，要想将比赛拖入延长赛，必须推进距离球洞约3米远的柏忌推杆。平时并不难打的这一推杆也稍稍向球洞左侧滚去，吞下了双柏忌。因对方接连失误而幸运夺冠的丹尼尔•姜没有欢呼，而是用小心翼翼的动作庆祝了冠军。 10日，在美国俄亥俄州西尔维尼亚的高地牧场高尔夫俱乐部(标准杆71杆)结束的美国女子职业高尔夫(LPGA)马拉松精英赛最后第4轮比赛上，丹尼尔•姜抓住6个小鸟球，吞下3个柏忌，打出了低于标准杆3杆共68杆的成绩。最终她取得了低于标准杆15杆共269杆的成绩，领先高宝璟一杆，连续两周捧起了冠军奖杯。本次比赛冠军奖金为25.5万美元(约3亿韩元)。 丹尼尔•姜在夺冠后也掩饰不住对高宝璟的惋惜之情。她说：“与其说高兴，不如说心痛。作为竞争者和朋友，我相信她能克服今天的考验。” 丹尼尔•姜继本月初夺得LPGA巡回赛重启后的首场赛事—续航锦标赛冠军后，连续两周获得了冠军。这是继2017年冯珊珊(31岁•中国)之后，时隔3年再次有球员连续两周在LPGA巡回赛上夺冠。丹尼尔•姜还以赛季奖金56.6280万美元(约6.7亿韩元)位居奖金排名首位。在世界排名中继高真荣之后一直保持第2位的丹尼尔•姜表示，“虽然成为世界排名第1位的选手并不意味着我会成为其他人，但一直朝着那个目标努力到现在”，表达了自己登鼎世界排名第一的决心。 相反，截止到第3轮，以4杆优势单独领先的高宝璟遗憾地失去了时隔2年零4个月再次夺冠的机会。当天一度领先5杆的高宝璟，仅在最后5个洞就丢掉了4杆。高宝璟表示，“神明似乎用自己的方法告诉我，今天不是我的日子。”

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