政策室长、国土部长……必须换掉青瓦台、内阁的政策失误负责人. August. 10, 2020 07:53. . 据悉，青瓦台秘书室即将进行改组。因为总统秘书室长卢英敏和政务、民政、国民沟通、人事、市民社会等5名首席秘书7日一致表示“对最近的情况承担综合责任”，表明了辞职意向。包括秘书室首长在内的首席秘书大举辞职，这在现政府中尚属首次。文在寅总统如果本周内做出决定，引领政权后半期的第三期青瓦台秘书室轮廓有望浮出水面。 卢英敏室长和青瓦台首席秘书们表明辞意，可能是因为房地产政策失败而产生的不寻常民心。特别是卢英敏室长和金兆元民政首席秘书等青瓦台参谋们在多住宅处理过程中表现出的言行，不仅使国民对政府的房地产政策感到失望，还进而成为助长反感的不利因素。人事首席秘书和市民社会首席秘书至今也没有处理其多套住宅。青瓦台参谋们在摧毁民众对政府房地产政策的信赖度上起了推波助澜的作用。 但是，房地产政策失败的根本责任，应该由主管长官国土交通部长金贤美和经济副总理洪楠基负责。协调执政党、政府、青瓦台之间政策的政策室长金尚祚和经济首席秘书李浩承也责任重大。尽管如此，却没有听到他们表明辞意的消息。在现政府上台后的3年里，没有增加供应而是通过限制和“敲打江南”来解决问题时，结果反而引起房价不安，罪魁祸首就是这些政策负责人。 再加上，虽然像军事行动一样出台了第23次房地产对策，但执政党所属议员和地方自治团体长也公开表示反对，暴露出事前政策调整能力不成熟。在这种情况下，如果只更换以多住宅者争议等为由表明辞意的几名青瓦台参谋，将面临混淆房地产政策失败本质问题的“小伎俩改组”的批评。 这次改组不能只停留在单纯的人事刷新上。要摆脱执着于出租人和承租人等分帮分派的房地产政治方式。如果不从根本上改变政策基调，就采取“意气相投人事”，那么国民就不可能回心转意。不能否认的是，仅依靠176个议席的巨大执政党腕力的立法暴走加速了民心背离。独吞国会18个常任委员长和无视最低限度的赞反讨论，强行推进房地产法案处理，触动了民心的临界点。如果没有对这些国政运营基调的根本性反省和革新做后盾，青瓦台秘书室的改组只能是空洞无物的。

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