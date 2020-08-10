“乘坐公共交通工具时，戴口罩是义务”. August. 10, 2020 07:54. by 东京=常驻记者 金范锡 bsism@donga.com. “太宽松了。” 日本服装品牌优衣库的创始人、迅销公司总裁柳井正（71岁，照片）批评了日本首相安倍晋三。他在8日接受日本《每日新闻》采访时称，日本国内新冠疫情再次扩散，每天新增确诊病例1400至1500例，但“政府却只是让他们呆在家里。好象希望和台风一样过去”，对首相缺乏领导能力进行了严厉批评。 柳井会长还特别在全球化相距遥远的现政府的形象是最大的问题。他强调：“不仅要和韩国等周边国家，也要和美国等开展合作。”他直言不讳地说，日本政府采取了使用口罩等基本防疫装备以及无条件只在日本国内采购的闭关锁国政策，“目前日本缺乏世界性视野的状态是最糟糕的”。 虽然获得诺贝尔生理医学奖的京都大学教授山中伸弥等医疗专家曾公开发言称“应该向韩国低头，获取新冠疫情的信息”，但安倍政权并没有表现出与韩国携手的想法。对于韩国试图进行的“免下车”确诊检测，也一直持冷嘲热讽的态度。但与中央政府不同，部分日本地方自治团体引进了该制度，形成了鲜明的对比。 柳井会长批评安倍政权为了搞活经济强行推进有可能助长疫情再次扩散的国内观光奖励事业“去旅行”。他担心地说：“内阁成员都在看首相官邸的眼色行事。”他在去年10月的采访中也说了同样的话，指责了部长们的无能。柳井会长虽然和安倍首相一样都是山口县出身，但却公开批评了现政府。当时，他还就日本政府的出口限制措施批判道，“像要打架一样扑向韩国，这很奇怪”。 安倍首相的一位身边人士最近对记者说，“不得不称赞韩国的防疫系统”，对韩日之间未能达成防疫合作感到遗憾。 包括出售日本强征企业资产、是否通报终结《韩日军事情报保护协定》等，韩日关系虽然仍看不到出路，但日本国内仍然出现了要求必须克服这些问题的呼声。《日本经济新闻》9日发表社论，主张通过最近在日本大受欢迎的韩流电视剧《爱的迫降》寻找韩日外交的解决方法。就像观众们看着电视剧中的朝鲜居民感到亲切一样，韩日两国不要太在意名分，要冷静地看待对方，寻找改善关系的解决方法。 从每日感染人数超过1500人仍无法拿出根本对策的现状来看，日本国内的“嫌韩”是不是正在毁掉日本而不是韩国呢？

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