美欧新增新冠确诊病例暴增，人们担忧第二次大流行. August. 10, 2020 07:57. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 在美国和欧洲，感染新冠病毒的确诊者剧增，人们越来越担心会发生第二次大流行。 据国际统计网站“世界实时统计”透露，截至当地时间8日，美国累计确诊患者突破500万例。自上个月23日突破400万例以后，仅16天时间就增加了100万例。累计死亡人数也超过了16万人。《纽约时报》报道说：“最近一周里，日均新冠死亡者达到1000名，大大多于一个月前的500多名”，“以放松封锁措施的地区为中心，死亡人数正在剧增。” 据路透社报道，法国首都巴黎市计划从10日开始在室外义务化戴口罩。前一天，法国的新增新冠确诊患者为2288人，创下了自放松封锁措施以来的最高值。这一新的措施不仅适用于成年人，而且适用于11岁以上的儿童。特别是，如果在塞纳河畔等人群聚集的场所不戴口罩，将受到当局的处置。意大利7日新增确诊患者也超过550人，创下了自5月28日（594人）之后两个多月来的最高值。 这种情况下，三分之一的美国人表示，即使新冠疫苗免费，也不会接种。据政治媒体“Axios”透露，民意调查公司盖洛普从上个月20日到本月2日对7632名美国人进行了调查，结果显示，35%的人担心疫苗的安全性，表示“不会接受得到美国食品药品监督管理局认可的疫苗接种”。盖洛普提及1954年开发小儿麻痹疫苗时人们也不愿意接种的事例，指出“保健当局有必要让人们接受新冠疫苗的效果”。 在美国中部俄亥俄州，围绕州长的新冠病毒检测结果产生了争议。共和党籍的州长麦克•德瓦恩当初在新冠检测中被判定为阳性，但在之后进行的三次检测中都被判定为阴性。美联社报道说，这种相反的结果有可能对不信任保健当局的方针和医疗统计的人造成更大的不信任。

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