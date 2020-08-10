“470件首尔未来遗产”相关故事，装在60秒内的视频里吧. August. 10, 2020 07:54. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 首尔市9日表示，将举办包含470个未来遗产故事的“首尔未来遗产Clip影像征集展”。未来遗产是指没有登记为文化遗产的首尔近•现代文化遗产中，有价值传给下一代的有•无形遗产。 从10日开始到下个月11日为止，制作与未来遗产相关的60秒以内的视频，并提交参加申请书和负责人邮件(yey@rmsoft.co.kr)。影像作品的主题“首尔未来遗产”可以在网站(futureheritage.seoul.go.kr)上找到。每人最多可以出3部作品，必须是本人亲自创作的。获奖者只有一人一部作品。 13部获奖作品将于下月23日公布，并支付相当于200万韩元的文化商品券。获奖作品将在10月份在汉江公园、首尔广场等地举行的游击放映会上播出，并通过社交网络服务(SNS)宣传未来遗产。 首尔市文化政策课长金京卓(音)表示：“首尔未来遗产是连接过去和未来的100年之后的宝物。可以重温市民对未来遗产的回忆和故事。”

한국어