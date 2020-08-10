现代汽车-SK为支援抗洪救灾和灾民各捐赠20亿韩元善款. August. 10, 2020 07:54. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团和SK集团9日表示，为支援抗洪救灾和灾民，将向“希望桥”全国灾害救助协会各捐赠20亿韩元。LG也向社会福利共同募捐会捐赠了20亿韩元。 他们正在各自的事业领域展开相应的救灾活动。上个月末，现代汽车集团组织干部员工紧急支援团，向受灾地区灾民支援了矿泉水和方便面等基本生活必需品，并紧急向受灾现场派遣了2辆每天平均可以洗涤和烘干1000公斤要洗衣物的洗衣救助车，正在开展被污染的衣服和被褥等的洗涤服务。现代•起亚汽车也派出了维修人员，对浸水及水灾车辆免费检查引擎和变速器等主要零件。如果现场维修不顺利，可到直营及公认维修中心以最高50%的折扣支付维修费用。 SK集团紧急投入SK电讯和SK宽带用于修理浸水智能手机的车辆，并免费支援避难所内的WiFi及网络电视(IPTV)。SK租赁车公司以特别灾难地区内的车辆浸水脆弱阶层受害者为对象，将部分车型租赁车优惠50%以上出租。SK集团的社会性企业“幸福便当”向小规模保育设施儿童、青少年提供幸福便当，直到设施正常化为止。 LG电子在暴雨受灾特别严重的大田地区设置了服务据点，正在进行浸水家电无偿修理。LG生活健康公司也与可口可乐公司一起向忠南道捐赠了6000套牙膏、洗发乳、洗涤剂等生活用品和8600多瓶矿泉水等。

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