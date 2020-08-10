特朗普：“如果成功连任，将与朝鲜迅速进行谈判”. August. 10, 2020 07:54. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、东京=常驻记者 朴亨俊 lightee@donga.com. 美国总统特朗普当地时间7日表示，如果再次当选，将迅速与朝鲜进行谈判。有评价认为，特朗普虽然表现出一旦连任第二届政府将重新与朝鲜进行无核化谈判的意志，但随着他把谈判时间推迟到大选之后，一度被提及的“10月惊喜”实际上已化为泡影。 特朗普当天在新泽西州贝德明斯特的个人高尔夫度假村举行的记者会上，在回答有关俄罗斯和中国介入美国大选的可能性时提到了朝鲜，他说：“如果我们（在大选中）获胜，将很快与伊朗谈判，并将非常迅速地与朝鲜进行谈判。”他重申以前的主张称，“如果2016年大选中我没有获胜，现在的美国或许正在与朝鲜进行现在才能结束的严重战争”。他还说：“事实上，我们和朝鲜有着良好的关系，这在前任政府中是绝对不可能的。” 特朗普5日在接受福克斯新闻台采访时也表示，“如果不是大选，朝鲜、伊朗和中国等国家都会出现在谈判桌上”，承认自己能否连任成为谈判的主要变数。他似乎试图通过持续发出这样的对话信息，来阻止朝鲜等敌对国家在大选前发动挑衅并管理情况。 特朗普一直把朝美无核化谈判及两次首脑会谈作为主要外交安保政绩来炫耀。对此，前总统国家安全事务助理约翰•博尔顿和部分美国外交安全专家预测称，“（特朗普）总统可能计划在11月大选之前的10月左右试图与朝鲜进行谈判，以此作为大选的惊喜筹码”。但是，从本月24日开始举行执政党共和党全党大会，从9月开始举行3次两党候选人电视讨论，再加上美国新冠疫情不会轻易平息，有观测认为，实际上举行第三次朝美首脑会谈是不可能的。 不过，在朝美谈判的胶着状态中，美国仍在为把朝鲜拉到谈判桌前不断努力。日本共同社9日报道说：“美国政府正在寻求与朝鲜建立联络事务所。”根据这一方案，美国政府相关人士常驻平壤，朝鲜相关人士常驻华盛顿，成为连接没有国交的双方，实际上履行大使馆的作用。共同社分析称，“美国的意图是想增加（朝美）当局者间的接触，并将会谈连接到首脑会谈上，检验朝鲜的无核化情况”。 据悉，韩国政府对此持慎重立场。一名外交负责官员说：“美国带着（重启对话）的意志，向朝鲜提议设立联络事务所，这种说法并不具有可信性。”这名官员同时表示：“虽然上个月初美国副国务卿史蒂芬•比根访韩、朝鲜发表了金与正谈话，但朝美之间仍处于原地踏步状态。”

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