按照许文会主教练的预言前行…巨人“进击的8月”. August. 10, 2020 07:54. by 黃奎引 kini@donga.com. 真是个“进击的巨人”。这就是进入8月以来取得5胜1平不败成绩的职业棒球乐天队的故事。 乐天队从6月12日到7月5日止，战绩为7胜12负（胜率0.368），排名从第5位下滑到第8位。成旼奎团长和许文会主教练之间甚至出现了不和传闻。 所有人都球队出现了危机，但许主教练却说：“8月才是真正的开始。我认为，到时候我们球队会奋起直追的。”到了8月，乐天队开始重新振作起来。 在9日比赛因暴雨被取消之前，乐天队以38胜35负(胜率0.521)与KT队一起排在并列第6位。虽然目前排名在中游，但与排在第3位的斗山队只相差3.5场，因此，只要保持目前的上升势头，排名随时都有可能发生变化。 进入8月，乐天队表现良好的原因之一就是防守。乐天队在进入8月后进行的6场比赛中，凡打处理率(DER)为73.6%，位居联赛首位。这意味着对方击球手击打的界内击球中73.6%被处理为出局。从赛季整体记录来看，乐天队的凡打处理率为69.1%，排在领头羊NC队(69.8%)之后，是联赛防守第二好的球队。 仅在去年，乐天队还是联赛中凡打处理率最差(66.0%)的球队。改变乐天队的主人公当然是外援游击手马查多(28岁)。马查多不仅是美职棒小联盟的选手，在美国职业棒球大联盟中也是公认的防守专家。去年乐天队宣布与马查多签约后，就有球迷表示不满说：“为什么又引进防守型外援了呢？”对引进马查多感到不满的球迷的反应，反而证明了他优秀的防守能力。 从最近的成绩来看，不能只评价马查多为“防守型”。在7月1日以后的28场比赛中，马查多创下了OPS(出垒率+长打率) 0.944的记录。7月被选为月最佳球员(MVP)的斗山队的许敬民在同一期间创下的OPS记录为0.943。在防守方面，他在球队内野布下“网兜”的同时，他手中的球棒也取得了月最佳MVP级别的成绩。 马查多说：“上月6日，在美国的妻子和儿女来到韩国。从那时开始感觉球棒与自己非常和谐。归根到底，如果是自己一个人，总是会想起在比赛中失误的事情，很难好好休息。但是家人回来后，身心都处于放松的状态，可以好好准备下一场比赛了。”

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