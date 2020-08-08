Naver-Kakao体育新闻回帖服务“暂时中断”. August. 08, 2020 07:39. by 柳根亨 noel@donga.com. 中断演艺新闻回帖服务的Naver和Kakao也将暂时中断体育新闻回帖服务。随着最近做出极端选择(自杀)的女排选手高有敏被恶意回帖所困扰的事实被传开后，两家门户网站开始采取措施。 Naver 7日表示，将在本月内中断体育新闻的回帖，并在视频等其他领域准备其它措施。但是将维持实时向助威球队和选手传达信息的体育比赛直播的“Live Talk”。Naver为了能在Live Talk上过滤脏话等恶意内容，使用了“人工智能(AI) Clean 机器人2.0”技术。各种视频创意者生产内容的“Naver TV”今后也将引进AI Clean 机器人2.0，并赋予频道运营者回帖领域开关控制(ON•OFF)设置权限。 7日，Kakao也暂时中断了体育新闻回帖服务。与此同时，为了达到回帖服务本来的目的，计划制定对策。Kakao方面表示，将提高2017年引进的脏话、俚语、置换功能和AI基础的恶性回帖过滤技术，并进一步强化对恶性回帖使用者的举报及制裁系统。

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