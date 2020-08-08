不通政府强行推进上命下达式医大扩招，导致医生罢工. August. 08, 2020 07:39. . 为了反对政府提出的医大扩招方案，昨天一天全国16000多名专业人员中80%的人进行了罢工。在医疗现场，患者的等待时间变长，部分患者白跑一趟等，遭受了诸多不便。14日，以全国执业医生为中心的大韩医生协会将展开总罢工，因此本来就因新冠疫情而超负荷的医疗战线亮起了红灯。医生集体休诊是自2000年医药分业事件以后20年来的第一次。 政府上个月23日提出的从2022学年度开始增加医科大学入学名额、在10年内增加培养4000名医生的方案，引起了医疗界的强烈抗议。他们主张，这会导致医疗人力过剩，降低医生的质量。但是医生们盲目地反对扩大医大定员，很难具有说服力。去年，首尔每1000名人口中有3.12名医生，接近经合组织成员国的平均值（3.5名），但是到了庆北（1.38名）、忠南（1.5名）等地区，医疗人力差距严重。在诊疗科目上，也有很多医生严重不足的领域。如果盲目反对增加外科等必需领域的医科大学的招生名额，很难得到国民的理解。更何况，在新冠保健危机状况下，以国民健康为赌注的集体行动很难在时机上得到名分，很有可能被认为是“饭碗之争”。 但是，在批评医生们的行为是集体利己主义之前，不得不指出政府工作方式存在的问题。此次医大扩招案也是在议事决定过程中，在没有与当事人或专家充分协商和准备过程的情况下单方面发表的。医疗界爆发的“听证会一次也没有……”这种不满说明了情况。在抗疫现场献身的医生们也许会对这种推进方式感到背叛感。因为说要罢工，所以现在才说“对话吧”并敦促自制，这种态度很难说服对方。 医疗传达体系或健康保险体系等课题是医疗界和政府脑袋碰在一起绞尽脑汁也很难解决的难题。因医疗界的反对而推迟引入的非面对面诊疗（远程诊疗）问题也亟待解决。医生团体和政府都应把“为了国民的健康，什么才是最佳选择”放在首位，即使需要时间也要找出合理的对策。

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