非洲绿色万里长城. August. 08, 2020 07:40. . “极端的高温、沙漠化和大饥荒、令海洋死亡的海水温度上升、已经成为日常化的大型山火、日益严重的大气污染、多发性大流行的发生、崩溃的经济，现在灾难已经成为了日常生活。”大卫•沃勒斯•韦尔斯的书《2050无法居住地区》中出现的内容将给人们带来巨大的冲击。 世界纷争最多的地区，因干旱发生最多难民、因粮食不足很多居民处于饥荒的地区，就是非洲撒哈拉沙漠南侧的萨赫勒地区。北部的撒哈拉沙漠因气候变化每年向南扩张，森林逐渐消失，沙漠化正在发展。“在临近撒哈拉沙漠的阿尔及利亚，森林面积还不到国土面积的1%，国土面积50%曾是森林的埃塞俄比亚，现在只剩下2.5%面积的森林。”正如联合国环境规划署发表的一样，沙漠化越来越严重，联合国下属的世界粮农组织预测，萨赫勒地区的2000万名居民面临着饥饿。 对此，非洲联盟2007年提出了新的构想，要建设横跨非洲11个国家的超大型森林，恢复因气候变化和持续的沙漠化而荒废的撒哈拉沙漠南侧地区。被称为“撒哈拉&撒赫勒倡议”的该项目有埃塞俄比亚、马里等20多个非洲国家参与。从非洲西端的塞内加尔到东端的吉布提，将建造宽15公里、长7775公里的巨大森林屏障。它比中国的万里长城还要长1300公里，所以也被称为“非洲的万里长城”。世界银行等众多合作伙伴机关支援了约48000亿韩元资金，项目已经启动。 他们的目标是建造树木屏障，稳定土壤，恢复气候。如果阻止撒哈拉沙漠的南进，绿色屏障周围就能生长粮食作物。他们让居民大举参与项目。因为不仅是植树，管理也很重要。联合国表示，通过该项目，到2030年为止，将恢复1亿公顷的荒废土地，除去大气中的2.5亿吨碳，同时至少可以创造35万个农村工作岗位。世界粮食机构表示，实际上随着许多国家荒废的土地得到恢复，尼日尔每年仅粮食产量就达50万吨，这是250万人份的粮食。因气候难民不得不离开的萨赫勒地区居民一旦定居，就能对经济、政治稳定做出贡献。 看到非洲万里长城的印度政府也表示要设置绿色屏障。在首都新德里西侧设置长1400公里的“绿色屏障”，阻止塔尔沙漠南进。气候变化之一的沙漠化目前对于许多国家来说是生存问题。他们为了解决这一问题所付出的努力，从反面证明了气候变化的严重性。现在没有时间犹豫了。现在是应该共同参与阻止气候变化的时候了。

한국어