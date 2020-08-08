美国向韩国示意“不要终结军情保护协定”，称协定“对美国也很重要”. August. 08, 2020 07:39. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在韩日关系围绕日本强征企业的资产出售等问题日趋恶化的情况下，美国国务院就《韩日军事情报保护协定》强调，“它对美国的安全利益也很重要。”分析认为，这一表态是在向表示“随时可以终止军情保护协定”的韩国政府施压，要求维持这一协定。 美国国务院发言人室相关人士当地时间6日对“美国之音”节目中就军情保护协定表示：“韩日迅速有效地共享军事情报的力量，不仅对韩日安保利益，对美国的安保利益也非常重要，对更广阔地区的稳定也非常重要。”他表示：“美国坚信，国防和安保问题应该继续与韩日关系的其他领域分离。” 韩国政府一相关负责人表示：“4日外交部发言人表示，可以终止军情协定，是在提醒某些人，韩国有军情协定这张牌。是否要打出这张牌，还要看韩日关系的最终走向”，“要真正结束军情协定并不容易。”

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