新冠疫情让葱泡菜-焦糖咖啡上升到搜索前沿. August. 08, 2020 07:40. by 田彩恩记者•申智桓记者 chan2@donga.com,jhshin93@donga.com. “母亲经常累得筋疲力尽地(变成葱泡菜)睡着了。因为全家人一直呆在家里….” 大学生朴彩妍(化名•21岁)因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而开设网络课程后，在家中度过了第一学期。她说，6个月来每天都过着像周末一样(忙碌)的母亲真的很可怜。朴某的父亲在家办公，弟弟在读高中也在网上开学，因此朴某一家都在家里生活。虽然家人之间会互相扶持帮助，但是维持生计的母亲一天比一天精疲力尽。母亲抱怨说：“增加了3个人，家务活却增加了5倍以上。” 大数据分析机构“生活变化观测所”对2020年1~6月“意义变化最大的关键词”进行统计的结果显示，排名靠前的是“葱泡菜”。当然，葱泡菜不仅意味着吃的东西，还表示身体累得筋疲力尽的样子，因此，很难认为其意义发生了改变。研究组解释说：“相关关键词发生了翻天覆地的变化。” 大数据中，葱泡菜在1、2月份为止还和“美食店”等食物相关联。但是，从新冠疫情愈演愈烈的3月开始，葱泡菜就突然与“妈妈”“新冠病毒”等词语一起被提及。研究组分析称，随着在家中停留的家庭增加，家务大幅增长的主妇们和“变成葱泡菜”这一惯用表达联系在一起。 在“后新冠肺炎”时代，也有在大数据中以不同的意义受到关注的单词。它就是“焦糖”。原来焦糖是在大街上往葡萄糖团里放入苏打水进行销售的不良食品的代名词。最近，着眼于此，将咖啡粉、糖、牛奶等混合制成的甜甜的咖啡与过去的焦糖味道相似，“焦糖咖啡”正大受欢迎。 但是，焦糖咖啡和新冠病毒有什么关系呢？ 据研究组透露，自3月份以后，实行高强度的保持社交距离防疫方针后，在大数据中，焦糖的提及量比平时增加了500倍以上。在喝焦糖咖啡之前，甚至有人开玩笑说“要搅4000次才勉强能喝上一杯”，在制作上花费了不少心思。因为新冠疫情在家待的时间变长，人们反而陷入了“可以打发时间”的低效率咖啡制作中。 实际上，帮助疲惫不堪的朴某的母亲的正是焦糖。偶然在社交媒体上看到“制作焦糖咖啡”视频后，她为平时喜欢咖啡的母亲订购了焦糖咖啡制作套装。每天晚上，家人聚在一起搅拌打泡器，在屋里传出了笑声。 生活变化观测所表示，“新冠疫情使人们认为重要的价值也发生了变化。”例如，从与“重要”相连接的关键词“○○力”排名来看，2017年至2019年仅排在第5、6位的“免疫力”超过2020年一直保持第一、二位的“能力”和“实力”占据首位。 在与“家”相关的感情中，新冠疫情之前排在第35位的“闷闷不乐”随着新冠疫情的到来急剧上升到了第1位。与“在线”相结合的单词的排名也发生了变化。与新冠疫情扩散之前主要搜索“销售”“游戏”“购物商城”等相比，2月以后则主要提及“开学”“上课”“礼拜”等。

한국어