“科学怪人”德尚博的非凡怪力，身体直接压断一号木球杆. August. 08, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 在7号洞(4杆)，随着爽快的开球声，球飞出了296码(约271米)。在确认滑向平坦球道右侧障碍区的球后，布赖森•德尚博(27岁•美国)为捡起放在地上的球TEE(在发球台开球时用来把球架高的专用工具)，用一号木撑住草坪，低下了身。刹那间，“咔嚓”的一声，杆身和杆头的连接部分断裂了。拿着没有杆头的杆身，德尚博难掩荒唐的表情。 7日，在美国旧金山TPC哈丁公园(标准杆70杆)举行的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛本赛季首场大满贯赛事PGA锦标赛第1轮比赛上，德尚博成为焦点人物。因为借助本赛季的块头变大，成为“怪力长打者”的他在比赛中表现出了足以折断开球杆的力量。 本赛季巡回赛平均开球飞行距离排名第一(324.4码•约297米)的德尚博偶尔能打出400码(约366米)以上的开球，以压倒性的飞行距离著称。身高185厘米的德尚博在本赛季之前将体重从90公斤增加到110公斤，共增加了约20公斤，一直致力于增加体重。为此，每天早餐要吃4个鸡蛋和5块培根，吃吐司，喝6份蛋白质饮料等，最多每天要摄取5000~6000卡的食物，增加体重。就连曾在美国橄榄球联赛(NFL)丹佛野马队等俱乐部工作的他的训练师格雷格•罗斯科普夫也惊讶地表示，“在过去的6个月里，从未见过像他一样的运动员的变化。” 当然，当天德尚博的一号木球杆破损是因为无法支撑其体重，还是因为开球的原因，没有公开。但球速超过200英里，很有可能积累了强而快的挥杆冲击力。赛后德尚博说：“太有意思了。这支一号木球杆我用了1年以上。感觉总有一天会折断。” 虽然高尔夫规则规定在同一轮比赛中不能更换受损的球杆，但适用于“在同一轮比赛中球杆因运动员或球童的原因折断或严重受损时，可以将受损的球杆更换为其他球杆”的特定规制(型号G-9)。悬着的心放下来的德尚博在相关人士的帮助下，用自己车上的一号木打完了剩余比赛。 德尚博本轮抓下5支小鸟球，吞下3个柏忌，打出了低于标准杆2杆共68杆的成绩，与泰格•伍兹(美国)等选手并列排在第20位。杰森•戴伊(澳大利亚)和布兰登•托德(美国)并列排在首位(低于标准杆5杆)。向大赛3连冠发起挑战的布鲁克斯•科普卡(美国)以低于标准杆4杆的成绩，向卫冕迈出了第一步。金柱亨打出平标准杆的成绩，与姜成训、罗里•麦克罗伊等选手一起并列排在第48位。

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