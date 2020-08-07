锲而不舍地种“苹果树”. August. 07, 2020 08:07. . 如果学生们想要进行冒险的实验，往往会得到“那可能吗”的答案。即使已经开始，也很容易放弃。只是花费时间和努力，如果坚持不懈地去做，在路上找到答案的情况更多，只能可惜了。 1867年儒勒•凡尔纳发表了科学小说《从地球到月亮》。这部小说讲述了人类在炮弹中乘坐前往月球的大胆想象力。100年后的1969年，“阿波罗11号”登陆月球。科幻般的想象力固然令人惊讶，但更令人惊讶的是他们并没有称“这是不可能的事情”并将这些内容远远抛在脑后。地球上的人们需要的不是这种优秀的科学想象力吗？不久前，从新闻中得知国际核聚变实验反应堆（ITER）开始组装的消息后，吓了一跳。在核聚变实验堆中通过核聚变发电制造电能与太阳产生能量的方式相同。 这个项目始于1985年。这是美国总统里根和苏联总统戈尔巴乔夫在美苏裁军谈判中闪电达成协议后进行的项目。2003年，韩国作为ITER项目的正式会员国加入，无疑是幸运的。据悉，国际核聚变实验反应堆将于2025年竣工，并于2040年试验核聚变发展的可能性。55年的工程正在走向完成。 事实上，要找到该核聚变计划的出发点，几乎可以追溯到100年前。这是量子力学萌芽的时期。1911年，欧内斯特•卢瑟福德阐明了原子核的存在，1932年詹姆斯•查德威克证明了中子的存在等，20世纪初物理学家们开始逐一查明太阳能源是核聚变引起的。我们头顶上的太阳是由氢气组成的大球。太阳之所以燃烧，是因为原子序号为1号的氢原子发生核聚变，在变成原子序号为2号氦的过程中丢失的质量变成了光和热能。乔治•伽莫夫是阐明有关该核聚变能这一物理事实的科学家。 相当于一个颗半方糖的7.1克氢原子通过核聚变产生的能量，是地球上一年内燃烧石油和煤炭的10倍。在这里，质量和能源的关系可以根据爱因斯坦著名的特殊相对论“E=mc2”公式进行解释。重要的是，该核聚变方法比我们至今所知的任何方法都能更有效地制造能源。在不会发生公害和安全方面，核电有着无法比拟的优点。 每天都在发生难以预测的变化。病毒的攻击也在持续进行。虽然每天都处于如同战场一般的情况，但地球上的生活将会继续下去。越是这样的时候，越需要的是放眼未来，向着比今天更好的明天前进。就像在战场上种苹果树一样。

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