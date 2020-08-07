“官制新政基金”……难道要把投资者的损失转嫁给国民吗？. August. 07, 2020 07:44. . 据悉，政府和执政党为推进韩国版新政而推进的“新政基金”不仅能保障本金，还能保障3%以上的年收益率，并给予破格的税制优惠。新政基金旨在筹措数码、绿色新政等事业的财源，到2025年为止，要从民间筹集所需财源160万亿韩的10%即16万亿韩元。10万亿韩元是公开募集的形式，其余的则使用退休年金等各种年基金筹集的方案正在推进当中。 具体的方案是，保障3%的年收益率+α，而且分离征税，只适用相当于普通基金15%分红收入三分之一的5%，因此在市场上存款利率实际上为0%左右的情况下，不能不说是破例性的方案。收益率高于国债，而且损失风险为零，如果再加上税金优惠，就没有理由拒绝投资。 问题是投资处的挖掘和创造收益与否。由于新政基金规定了较大的投资方向，所以将通过基金运营公司购买第5代移动通信、数据中心等数码新政相关事业或太阳能等新再生能源相关企业的股份等方式。但是，保障未来成功的民间投资事业，在世界根本不存在。如果收益没有预想的那么高或出现损失，就得有谁来承担这个负担。但是，由于对投资者保障了“本金+3%收益”，因此，只能将投入基金资金的打造的公共事业服务的使用费大幅提高至高于市场适当水平或用税金进行填补。 基金的投资者是相对经济宽裕的阶层。如果保障他们切实的收益，将投资风险转嫁给普通纳税人，那么在社会上也不够公正的。如果想通过韩国版新政激活经济、吸引市场中的流动资金，就应该解除有关产业的规制，或通过产业政策上的奖励，使事业前景变得明朗，不是用官制基金，而是让民间资金自然流入或干脆选择发行新政国债的正面进攻法。

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