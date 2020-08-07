特朗普称“朝鲜正在观望”，对大选前首脑会谈持否定态度. August. 07, 2020 07:44. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 美国总统特朗普当地时间5日表示：“如果不是大选，朝鲜、伊朗和中国等国家可能会出现在谈判桌上。”作为成功连任时的最优先课题之一，他提出了增加防卫费分摊额，明确表示了施压意向。 特朗普当天在接受福克斯新闻台的电话采访时，谈到有些事情如果不是现在面临大选就会发生，提到了股指上涨和“伊朗、中国、朝鲜等所有国家都希望达成协议，在第一天24小时内就会出现在（谈判）桌上。” 不过，特朗普表示，“三个国家现在更愿意观望”，暗示在选举前与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行会谈的可能性很小。美国国务院对朝特别副代表艾利克斯•翁也在当天为批准自己的联合国特别政务副代表而举行的听证会上称：“美国已经做好了同朝鲜进行谈判的准备”，“我们还没有完成制定路线图所必需的工作磋商。” 另外，特朗普在回答如果连任成功最优先的课题是什么的问题时，指出了经济发展和盟国公平分担防卫费的问题。他重申：“盟国多年来一直在啃食美国”，“美国一直在保护那些国家，但他们却拒绝支付滞纳金。”这等于是公开宣布，如果再次当选，将正式向韩国等同盟国施压，要求增加防卫费分摊额。

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