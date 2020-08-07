汉江大桥时隔9年再响洪水警报，首尔道路多处浸水. August. 07, 2020 07:44. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 5日，昭阳江水坝3年来首次开闸泄洪，再加上6日凌晨暴雨倾泻，首尔汉江大桥9年来首次发布了洪水警报。11处汉江公园全部禁止进入，首尔各地的道路被水淹没，并实施交通管制。 环境部汉江防汛指挥所以6日上午11时为起点，发布了汉江大桥洪水警报。曾开放15个水闸中的10个的八堂大坝，从当天上午9时开始又开放了2个水闸，以每秒1.8万吨的水量进行了泄洪。由此，下午1时20分左右汉江大桥水位达到8.45米，接近洪水警报标准“注意”的8.5米。这是自2011年7月28日之后，时隔9年汉江大桥首次出现洪水警报。 在发布汉江大桥洪水警报之前，上午5时50分，江南区细谷洞的炭川大谷桥也出现了洪水警报。对此，首尔市方面表示：“居住在汉江附近的居民要特别注意避免遭受洪水灾害。”与汉江相邻的自治区有龙山区和广津区、麻浦区、江西区、永登浦区、江南区、松坡区、江东区等11处。 从当天凌晨开始，八堂大坝的泄洪量开始增加，汉江水位急剧上升。盘浦汉江公园等从上午开始完全被水淹没，连原来的面貌都很难找到。由此，广津、蚕室、汝矣岛、江西等11处汉江公园全部禁止市民进入。首尔市汉江事业本部相关人士表示：“河川边是暴雨受灾危险地区。即使气象情况好转、汉江水位下降，在公园恢复之前也要克制访问。” 道路各处也都实施交通管制。凌晨2时，内部循环路城东岔路口(JC)~马场交叉路双向和东部干线道路圣水十字路口~君子桥双向禁止通行。凌晨3时以后，江边北路汉江大桥~麻浦大桥双向、东部干线公路全线(水落地下车道~圣水十字路口)、良才川路岭东1桥及桥下通道、甑山桥下部道路、鹭得路鹭梁津水产市场~鹭得高架等实施全面交通管制。 此前，从5日晚9时25分开始，奥林匹克大路铜雀大桥~盐仓进出口双向的车辆也被禁止出入。以河川为例，清溪川从1日开始实施河道管制，弘济川、盘浦川、道峰川等18处从2日开始处于河道管制状态。 首尔因此次集中暴雨出现了2302个马路陷阱(道路开口)和29起树被风刮倒的树木倾倒事件和2起房屋受损事件等。1日至6日，首尔降水量方面，道峰区为408毫米，在25个自治区中创下最高值。

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