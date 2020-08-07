柳贤振转会多伦多队后首次获胜. August. 07, 2020 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. 用实力平息了外界担忧的声音。 多伦多蓝鸟队所属的“韩国怪物”柳贤振(33岁)在经过3次挑战之后，取得了转会新东家后的首场胜利，也是本赛季的首场胜利。柳贤振6日在美国佐治亚州亚特兰大特鲁伊斯特公园举行的与亚特兰大勇士队的客场比赛中首发出场，在5局内以1个被安打、3个四坏球上垒、8个脱三振、无失分的成绩完成好投，并成为胜利投手。本场以2比1获胜的多伦多队也摆脱了3连败的阴影。 在本赛季之前，多伦多队花费4年8000万美元(约948亿韩元)巨额资金以自由签约选手(FA)身份引进的柳贤振在头两场比赛中未能达到人们的期待。在没有打满5局的情况下，没有取得胜利，只取得了1负、平均责任失分8.00的惨淡成绩。 但是当天却不同。柳贤振的标志性变化球(也称变速球)平息了亚特兰大队击球阵容的进攻。在84个投球中，最多的32个是变速球，在8个脱三振中，6个是用变速球制造的。MBC体育+解说员宋载宇解释说：“比赛初期开始，向右手击球手身体方向扔出了卡特球，变速球也复活了。”也就是说，让击球手们注意到投向身体方面的投球后，通过外侧变速球抢夺时机，取得了效果。美国职棒大联盟(MLB)统计网站“布鲁克斯棒球”透露，柳贤振当天投出的变速球中有62.5%(20个)诱导对方击球手出现空击。比赛结束后，柳贤振表示：“从今天热身开始，变化球的感觉就很好。变速球是我感觉舒服的球种”，表达了满足感。 在第1局下半局通过四坏球送走对方的首发击球手小阿库尼亚后，以牵制死的方式抓住他也是非常引人注目的比赛运营。柳贤振在去年182又3分之2局内只让出了一个盗垒，属于很难让人抓住盗垒时机的投手。MBC解说员许龟渊评价说：“虽然让第一个击球手成功四坏球上垒，出发让人有些不安，但之后以牵制死的方式抓住对方，控球能力恢复了稳定。” 球速方面多少有点令人遗憾。据MLB.com透露，当天柳贤振的最高球速仅为时速146.6公里(约91.1英里)。柳贤振表示，“与上场比赛相比，变速球、直球、卡特球都有所好转。我会努力把球速再提高上来。本场过后柳贤振的平均责任失分也从8.00降到了5.14。” 对于柳贤振的首场胜利，多伦多队在俱乐部社交网络服务(SNS)上上传了柳贤振的照片，并用韩文上传了“祝贺在蓝鸟队取得的首场胜利”的文章。多伦多队主教练查理•蒙特约评价说：“今天柳贤振的投球是我们所期待的样子。通过调整球速，打破了击球手的平衡。对我们队来说是一个非常好的信号。” 另外，柳贤振凭借当天的胜利取得了MLB总计55胜(34负)，超越了金炳铉(54胜60负)，升至韩国美职棒大联盟球员多胜榜第2位。最多胜场数是朴赞浩制造的124胜(98负)。柳贤振将在12日与迈阿密队的比赛中挑战连胜。这是首次在多伦多本赛季的临时主场—纽约州水牛城(布法罗)塞伦球场举行的比赛。

한국어