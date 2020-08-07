深陷“健康异常论”的安倍时隔49天举行记者会，仅15分钟就草草结束. August. 07, 2020 07:45. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 此前日本首相安倍晋三每月最多举行3次记者会，但此次他49天以来首次举行记者会。但有人指出，他在15分钟后就匆匆离开，有意回避媒体曝光。 6日，安倍首相为出席广岛原子弹爆炸75周年慰灵活动访问了广岛市，并在当地举行了记者招待会。记者们向很久没有在正式场合露面的首相发起了很多提问，但记者会只进行了15分钟就草草收场。在开场发言中，他花了近7分钟的时间来说明新型冠状病毒感染症(COVID-19)对策。当记者们抗议记者会时间太短时，安倍首相说“有机会再举行记者会”，并急忙离开了记者会现场。安倍首相在新冠肺炎扩散的3月和4月分别召开了2次记者会。在5月份已经举行了3次。但是，在定期国会闭会之际，6月18日举行记者招待会之后，安倍首相就没有再与记者们见面。《日经新闻》于6日表示“召开记者会的频率降低，或与内阁支持率下降有关”，提出了国民对政府的新冠疫情应对批评声音很高，首相避免露面的可能性。 有关安倍首相的“健康异常论”仍在持续。《日本经济新闻》报道说：“虽然安倍首相在6月时隔3个月再次恢复了(因新冠病毒而克制的)晚餐会餐，但并不像以前那样活跃。如果没有会餐，下午6点半就回到私宅。”该媒体还补充说：“与首相会面的议员们异口同声地说‘首相今天看起来也很累’。”

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