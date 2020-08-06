利用激光束-EMP发射器捕捉无人机. August. 06, 2020 07:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 国防科学研究所(ADD)首次公开了摧毁敌方无人飞机的激光拦截武器、应对无人机的电磁脉冲(EMP)发射器等尖端武器。 国防科学研究所于3日在忠南泰安安兴试验场举行了“未来武器联合演示及展示活动”，展示了正在开发的核心武器。国防科学研究所将于6日迎来创立50周年。当天公开的尖端武器中，从去年开始国防科学研究以2023年实现战力化为目标开发的激光拦截武器备受关注。国防科学研究所公开了利用去年9月开发的激光拦截装置，在3公里以内利用10kW和20kW功率发射激光束击落无人机的影像。国防科学研究所方面还公开了用铁板制作的火箭模型被激光束击中贯通的画面。国防科学研究所相关人士表示：“韩国的激光束生成技术水平仅次于美国，位居全球第二，与美国的技术差距也不过1~2年。” 国防科学研究所还展示了具有将敌人的电子装备变成废铁的威力的无人机应对EMP发射器。强有力的电磁波EMP相关武器是应对朝鲜威胁的代表性非对称武器。此外，还公开了利用该武器击落3架进行群集飞行的小型无人机试验的视频。国防科学研究所从2008年开始开发可以安装在飞机空投用炸弹上的EMP发生装置，正在改良性能。 从去年末开始，将用于超小型侦察卫星的影像雷达(SAR)相关技术开发也在进行之中。超小型SAR侦察卫星可以在510公里的高空观测到地面1米大小的物体，而且不受白天和夜晚、恶劣天气的影响。在美国和俄罗斯，超小型卫星在军事卫星发生问题时，被用于填补相关空白。如果发射32颗SAR卫星，环绕地球周围的卫星可以每隔30分钟对韩半岛和周边地区进行侦察。 另外，国防科学研究所以开发“汉滩病毒(Hantaan virus)”治疗剂的经验为基础，正在开发新型冠状病毒感染症(COVID-19)治疗剂。国防科学研究所解释说，用“新冠病毒基因药物(siRNA)”进行细胞及动物实验的结果，确认了治疗效果。

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