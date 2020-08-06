“我以为是核弹爆炸了”……贝鲁特发生大型爆炸，100多人死亡4000人受伤. August. 06, 2020 07:37. by 林賢錫 lhs@donga.com. 中东国家黎巴嫩的首都贝鲁特当地时间4日发生大型爆炸事件，造成至少100人死亡、4000多人受伤。黎巴嫩当局虽然倾向于发生了事故，但美国总统特朗普称这是“可怕的袭击”，提出了恐怖袭击的可能性。 据英国广播公司（BBC）等媒体报道，当天下午6时左右，贝鲁特港口两次响起爆炸声，同时出现了强烈的震动和火势。从社交媒体上的事故当时视频来看，港口一带升起白色的烟雾，伴随着强烈的爆炸，窜起让人联想起原子弹的蘑菇云，随着冲击波和热浪的弥漫，附近的建筑物倒塌，车辆受损。市民们尖叫着逃离，贝鲁特市内变得惨不忍睹。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“在距离爆炸现场240公里的塞浦路斯岛上，也感觉到爆炸。” 爆炸原因还没有得到确认。当天，黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜表示，“在发生爆炸的贝鲁特港口仓库中，约有2750吨硝酸铵在没有任何安全措施的情况下保管了6年”，着重强调了事故的可能性。一些人提出了黎巴嫩什叶派武装势力真主党的幕后操纵、与真主党有矛盾的以色列的攻击说等。以色列和真主党都否认了相关性。 韩国外交部表示，目前尚未确认韩国人伤亡情况。

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