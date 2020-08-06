2020年韩国高尔夫是2000年代生选手的天下. August. 06, 2020 07:38. by 金正勋记者 hun@donga.com. 本赛季韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛上刮起了2000年以后出生的希望之星的风潮。截止到5日，KLPGA巡回赛奖金排名前5位的2000年代生选手有排名第一的朴炫经(20岁)、排名第三的林熙贞(20岁)、排名第五的柳海兰(19岁)等3人。 新人时期的去年没有夺冠的朴炫经(20岁)在KLPGA锦标赛和釜山公开赛上获得了2个冠军，在奖金排行榜上以约4.5亿韩元的奖金位居首位。林熙贞除了没有获得冠军以外，在赛季9个大赛中全部晋级(通过前两轮)，并5次进入前十名，一直保持着稳定的状态。柳海兰在上周结束的济州三多水大师赛上凭借爆发性的猛攻，以“第一轮到最后一轮始终保持领先(Wire to Wire)”冠军成功卫冕大赛。现在已经有言论称，柳海兰在新人奖上已经巩固了一枝独秀的体制。 去年荣登新人王，在同龄人的激烈竞争中处于领先位置的赵雅言(20岁)在本赛季处于停滞状态，她在8个大赛中4次中途被淘汰，奖金排名停留在了第26位(约8200万韩元)。据周围人分析，这是减少上杆动作等简洁地修正挥杆后出现的过渡期。赵雅言在济州三多水大师赛上取得了赛季最好成绩第6名，成功扭转了局面。如果赵雅妍能走上正常轨道，那么2000年代生选手的竞争将更加激烈。 2000年前后出生的她们，在朴世莉的影响下，看到专心于高尔夫的“世莉儿童(高尔夫青少年培训项目)”朴仁妃、崔萝莲、李宝美、申智爱、李宝美等1988年生集团军的活跃表现后，开始打高尔夫的事例很多。一位高尔夫专家说：“通过在韩国、美国、日本名声大噪的世莉儿童，海外转地训练和辅导市场非常活跃。通过这些，在2000年代出生的选手们能够系统地培养自己的实力。” 她们从青少年时期开始就为成为国家代表展开了激烈竞争，并提高了实力。大韩高尔夫协会相关人士表示：“这些球员都是在国家队活动过程中积累大赛经验的选手。进入职业生涯的第2、3年，心理上的稳定会使她们最大限度地发挥出竞技水平。”

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