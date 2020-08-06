《花木兰》放弃美国国内剧场上映计划，转而在网上视频平台上公开. August. 06, 2020 07:38. by 林熙允记者 imi@donga.com. 迪士尼拍摄的商业电影《花木兰》最终放弃了在美国国内剧场(电影院)上映的计划。5日，据《Variety》等当地媒体报道，迪士尼将于下月4日通过本公司在线视频服务(OT)“迪士尼 Plus”公开《花木兰》。当初计划在今年3月上映，但是因为新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，几次变更日程后最终选择了OTT。 根据新冠病毒状况或是否提供“迪士尼Plus”服务，部分国家或有可能在电影院观看该影片。迪士尼Plus订阅者每月基本费用要多支付29.99美元，并申请高端电影服务才能观看《花木兰》。 迪士尼首席执行官(CEO)鲍勃•查佩克对此次决定表示，“这将是一个机会，可以向现在不能去电影院观看的观众更广泛地传播这部令人惊奇的电影。”一些人分析说，这是考虑到Netflix而做出的决定。

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