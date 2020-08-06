世界上最低矮的纪念碑. August. 06, 2020 07:39. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “现在是隔开一个座位坐吧？虽然不认识，但还是应该慢慢熟悉吧？” 1日在首尔艺术殿堂歌剧院举行的一场演唱会上，身穿闪亮银色礼服站在舞台上的玉珠贤说。观众们都戴着口罩，隔开一个座位坐着，这种风景，不仅是观众，对她来说也是新的面貌。 “你知道吗？如果戴上口罩，观众的表情会意外地更加清晰。因为眼睛呈现得更加清楚。从某些人的眼里，甚至还能看到光芒闪耀的瞬间。希望今后也能继续看到（口罩的）白色波浪。” 她的话中流露出对再次与观众见面的喜悦之情。虽然当天像东南亚突然发作的强风暴一样，暴雨倾盆而下，但每隔一个空着的座位上，大部分都坐满了观众。似乎渴望文化生活的他们争先恐后地来到了演出场。 从上个月22日开始，位于首都圈的国立、公立演出场、美术馆、博物馆正式对外开放。首都圈以外的地区根据新冠疫情的情况，正在调整恢复运营的时间。 能够像以前一样再次观看演出、观看展览，感到很高兴。但是也有需要遵守的地方。比起以前，稍微提前一会儿到达演出现场比较好。因为只有进行发热检查，在网上填写问诊表后，与门票一起出示包含结果的QR代码，才能入场。当天，在歌剧院入口也有相当多的老年观众询问，“QR码应该怎么弄？”职员们在第1部、第2部演出开始前，在观众席各处四处转悠，对将口罩拉到下巴的观众嘱咐说：“请把口罩拉上，把鼻子盖住。” 现在正在演出的音乐剧《Rent》的演员和制作团队每天都在以“今天可能是最后一次演出”的想法，来填满舞台。虽然看不到贫困的年轻艺术家们的未来，但是歌颂梦想的该作品能否进行实际演出还是未知数，所以大家都揪心地在练习。幸好演出已经开始，但直到本月23日落幕，一刻也不能掉以轻心。因为演员、制作团队、观众等任何人一旦感染了新冠病毒，就必须立即中断演出。 美国出生、居住在西班牙的《Rent》合作导演安迪·塞尼奥·朱尼尔对IVY、崔在林（音译）、郑元英（音）等韩国演员和工作人员说：“国外的演出场都关门了，我所认识的所有人都失去了工作。现在能站在舞台上真是祝福啊。千万不能认为理所当然。据说，最近《只有今天（No Day But Today）》的主题特别贴切，所以每当一场演出结束时，演员们都会痛哭流涕。 “在街上接吻约会的浪漫电影现在成了幻想电影”，闵圭东导演的这句话压缩地反映了新冠疫情带来的变化。 日常生活正在小心翼翼地重新开始。我们重新体会到了以前理所当然的事情是多么的珍贵。不，也许理所当然的东西当初就并不存在。因为没有任何东西是白白到手的。

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